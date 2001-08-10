Сахалинские парламентарии предлагают центру паритетное распределение доходов

Спикер Сахалинской областной Думы принял участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации посвященных обсуждению основных параметров федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном парламенте.

В обсуждении документа. помимо сенаторов, депутатов Госдумы, специалистов правительства РФ, Счетной палаты, Центробанка и экспертов, приняли участие руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти всех российских регионов.

Напомним, проект федерального бюджета российский минфин внес в Государственную Думу на минувшей неделе. Планируется, что впервые с 2014 года он станет профицитным - доходы увеличатся с 19,9 трлн. рублей в 2019 году до 20,9 трлн. в 2021, расходы повысятся с 18 до 20 триллионов руб.

В своем выступлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что с каждым годом качество документа становится лучше. Указав в первую очередь на профицитность бюджета, которая гарантирует экономике защиту от внешних неблагоприятных воздействий, в том числе от усиливающегося санкционного давления и роста волатильности на развивающихся рынках, она подчеркнула, что в лучшую сторону его отличают и повышенные расходы по соцобязательствам, а также принципиально новые подходы к вопросам инвестиций. Речь идёт о таких масштабных инструментах, как создаваемый фонд развития, план развития магистральной инфраструктуры и национальные проекты.

При этом спикер палаты регионов заметила, что проект не лишён и недостатков. К проблемным темам Валентина Матвиенко отнесла до сих пор нерешённый вопрос в сфере обязательных неналоговых платежей, которых в стране насчитывается больше 50, а также оптимизацию налоговых льгот. Отдельно председатель палаты регионов подчеркнула, что Совет Федерации разделяет тревогу регионов по поводу исключения налога на движимое имущество.

«Хотя сделано это из благих целей, для развития промышленности, однако данное решение вновь приведёт к выпадению доходов региональных бюджетов. Мы считаем, что необходима адекватная компенсация регионам уже со следующего года», - сказала Валентина Матвиенко.

Первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что задачи бюджетной политики в первую очередь соответствуют целям, которые поставлены в майском указе президента России.

«Это и вопросы экономики, и социальной сферы. Мы должны увеличить темпы роста экономики до уровня не ниже среднемировых темпов, рост реальных доходов населения, снижение бедности. Все это нашло отражение в проекте бюджета», — сказал Антон Силуанов. В своем выступлении министр финансов РФ также подчеркнул важность активного участия регионов в реализации задач, поставленных президентом:

«Мы будем передавать акцизы на нефтепродукты в бюджеты регионов. Делать это предполагается постепенно, начиная с 2020 года, чтобы к 2024 году все 100% акцизов на нефтепродукты были зачислены в региональные дорожные фонды». - сообщил министр.

По словам спикера областной думы Андрея Хапочкина, представителям регионов дали возможность рассказать о проблемах своих субъектов. В числе прозвучавших проблем, общих для большинства российских регионов, законодатели заострили проблему невыгодного для субъектов распределения между региональным и федеральным бюджетами платежей за пользование недрами и налога на добычу полезных ископаемых:

«Региональные парламентарии предложили законодательно закрепить паритетное распределение полученных неналоговых доходов: 50 % - в федеральный и 50 % - в бюджеты регионов, ведущих добычу полезных ископаемых», - подчеркнул Андрей Хапочкин.

Парламентские слушания продолжались более двух с половиной часов. По их итогам в Совете Федерации будут сформированы рекомендации для учета и дальнейшей проработки. Прозвучавшие предложения будут максимально учтены при доработке проекта бюджета РФ ко второму чтению.