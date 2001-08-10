Макаров: Проект бюджета гарантирует выполнение государством всех социальных обязательств

Внесенный Правительством РФ проект бюджета гарантирует выполнение государством всех социальных обязательств. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления от фракции «Единой России» на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Гарантированное выполнение государством всех социальных обязательств - это важнейшая задача бюджета, которую внесенный Правительством проект, безусловно, решает», - заявил Макаров, отметив, что «Единая Россия» вместе с Правительством РФ в рамках нулевого чтения прорабатывала проект бюджета, чтобы решить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным.

Он обратил внимание на то, что фактические доходы в 2019 году составили 19,969 трлн рублей, превысив прогноз на 22%. «Это показатель того, в каком состоянии находится наша экономика», - отметил парламентарий.

Макаров сообщил, что сегодня наблюдается рост ненефтегазовых доходов. «Мы очень много говорили о том, что надо сойти с «нефтяной иглы». Так вот, хочу напомнить, что если в 2017 году они были чуть больше 9 трлн рублей, в 2018 году – 10 трлн рублей, то ненефтегазовые доходы по 2019 году мы сегодня уже планируем на 2 трлн рублей больше. И вот эти ненефтегазовые доходы и означают будущее нашей страны, это именно те решения, которые в том числе и мы с вами здесь принимали», - пояснил он.

Говоря о расходной части бюджета, председатель комитета напомнил, что в 2017 году расходы составляли 16 трлн рублей, в 2018 году – 17,4 трлн рублей (на данный момент, без внесения изменений в закон о бюджете текущего года). В проекте бюджета 2019 года расходы заложены на уровне более 18 трлн рублей.

Согласно проекту, внесенному Правительством, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей. По словам Макарова, профицит федерального бюджета – это возможность «не просто наполнить наши резервы, а сделать бюджет безопасным с точки зрения внешних воздействий».

Парламентарий отдельно остановился на вопросах финансирования приоритетных национальных проектов. Макаров отметил, что в проекте бюджета заложены средства на создание новых мест в школах и ликвидацию третьей смены, ремонт и реконструкцию образовательных учреждений, улучшение жилищных условий граждан и многие другие задачи, поставленные Президентом РФ.

В 2019 году также будет продолжено финансирование программы по созданию новых мест в детских садах. В следующем году только на эти цели пойдет 36 млрд рублей, и данный объем финансирования будет сохранен в течение всей «трехлетки».

«Отличие этого бюджета от предыдущих в том, что национальные проекты погружаются в государственные программы», - указал депутат.

Он сообщил, что уже со следующей недели комитет по бюджету вместе со всеми профильными комитетами начнет рассматривать каждую государственную программу. «Но если мы можем рассмотреть это с точки зрения денег, с точки зрения эффективности их трат, то только профильные комитеты могут сказать, насколько работают индикаторы. И здесь очень важно не гнаться за какой-то конкретной цифрой в бюджете, а очень важно понять, как цели и задачи, поставленные Президентом, реально реализуются в госпрограммах», - заявил Макаров, отметив, что в поступивших в Госдуму паспортах госпрограмм эти вопросы не решены.

По его словам, необходимо при рассмотрении бюджета и анализе госпрограмм обратить особое внимание на задачи, поставленные Президентом. «Скажем, улучшение жилищных условий граждан. Мы должны выйти на цифру пять миллионов семей в год, в прошлом году у нас было три миллиона. Вы представляете уровень задачи, которую предстоит решить. Посмотрите, ветхое, аварийное жилье: у нас 106 млрд пойдет только из федерального бюджета на эти цели сейчас. Но давайте посмотрим, как они будут реализовываться, насколько эффективно они будут тратиться, как индикаторы по госпрограммам соответствуют тем деньгам, которые мы выделяем. И пока мы до сих пор с вами видели, что деньги меняются, а цели остаются одними и теми же», - сказал Макаров.

Также проектом бюджета-2019 предусмотрена поддержка субъектов Федерации. «Только на финансовую поддержку регионов по следующему году закладывается сумма более 2 трлн рублей, - заметил глава бюджетного комитета. При этом в части софинансирования национальных проектов устанавливается норма 95%, от 95% до 99% со стороны федерального бюджета, то есть регионам в среднем придётся потратить на национальные проекты менее 3% средств».

При этом, по словам Макарова, федеральный бюджет становится еще более прозрачным для граждан. «Отныне бюджет любой человек может увидеть в открытом варианте, потому что он размещен на сайте, и каждый может, нажав одну кнопку, увидеть все эти цифры, увидеть в этом бюджете себя и свою семью, регионы, свою деревню», - отметил он.