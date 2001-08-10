«Единая Россия» запускает мониторинг прозрачности информации госзакупок по благоустройству дворов и общественных пространств. Итоги мониторинга будут подведены в ноябре и вся информация о регионах-нарушителях передана в Минстрой РФ. Об этом рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

«С целью повышения открытости и доступности информации для граждан о госзакупках в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы запускаем мониторинг прозрачности информации госзакупок в регионах РФ по благоустройству», - заявил Качкаев.

Он также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды, а информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ. По словам Качкаева, в мониторинге примут участие все субъекты РФ, включенные в приоритетный проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.

«Партпроект «Городская среда» разработает алгоритм проведения проверки размещения информации о закупках и запустит тематические встречи в регионах по обучению граждан, желающих участвовать в общественном контроле партпроекта, – заключил координатор «Городской среды». - Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые высказывали жители дома на общественных обсуждениях. У нас уже есть подобный опыт, когда собственники сами решали, что будут строить или ремонтировать во дворе. Также есть практика, когда жители предлагали участки дорог, которые нужно отремонтировать в городе в первую очередь. Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация».

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – прямое поручение Президента, данное им в «майском указе. Задача – увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 %.

- Благоустройство городов и сел является приоритетным направлением для региона. В этом году из областного бюджета на формирование комфортной городской среды в Сахалинской области направлено более 1,5 млрд. рублей, еще более 700 млн. рублей предусмотрено в муниципальных бюджета. И очень важно, чтобы эти немалые средства были использованы по назначению, - сказал координатор проекта «Городская среда», председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. – В этом свете запуск «Единой Россией» мониторинг информации госзакупок по благоустройству дворов представляется актуальным. Это позволит еще более привлечь граждан к процессу общественного контроля работ по благоустройству, тех людей, кто более всего заинтересован в качестве реализации проекта.

Проект Партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.