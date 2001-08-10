Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
Сегодня во Владивостоке начала работу парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье».
В работе парламентской ассоциации традиционно принимают участие представители Сахалинской областной Думы: в сегодняшнем общем собрании парламенской ассоциации приняли участие в спикер Андрей Хапочкин и председатель думского комитета по социальной политике Виталий Гомилевский.
Всего в повестку пленарного заседания парламентской ассоциации включено 16 вопросов, пять из которых внесены Сахалинской областной Думой. Участники обменяются мнениями по всем важным для дальневосточников темам, таким, как совершенствование правового регулирования отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения, необходимость установления дополнительных мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, рассмотрят ряд социальные вопросов. Кроме того, в ходе обсуждения парламентарии намерены выйти к единой позиции по вопросам организации местного самоуправления, совершенствования законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также в части запрета вырубки отдельных пород деревьев и др.
Как сообщил спикер Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, кроме заявленных вопросов, дальневосточные парламентарии единогласно поддержали предложение сахалинцев о необходимости от имени всех дальневосточных законодательных Собраний ДФО обратиться в Министерство Транспорта РФ о необходимости сохранить полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Дальневосточный федеральный округ России, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной Думе.
- Наше предложение поддержали все наши дальневосточные коллеги, так как этот вопрос актуален сегодня для всех регионов ДФО. - И я абсолютно уверен, что сегодня мы примем по этому вопросу единогласное решение, и наш объединенный от лица всех дальневосточников голос будет наконец-то услышан. – Подчеркнул глава островного парламента.
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