Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
В числе поддержанных Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» документов - проект федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который разработали и предложили для рассмотрения островные депутаты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной Думе.
С информацией по данному вопросу выступил председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. В частности, он пояснил участникам парламентской ассоциации, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату не имеющего центрального отопления жилья и коммунальных услуг, в том числе оплаты стоимости топлива и его доставки. Выплаты указанной компенсации, по общему правилу, осуществляется на основании документов, подтверждающих произведенные гражданами расходы.
Вместе с тем люди проживающие в отдаленных малочисленных селах и имеющие право на компенсацию, испытывают значительные трудности, связанные с получением подтверждающих оплату документов ввиду отсутствия единого поставщика услуг. По этой причине они лишаются возможности реализовать предоставленное им законом право. – пояснил Андрей Хапочкин
По мнению спикера предлагаемое изменение нормы закона позволит обеспечить равные возможности реализации права на государственные гарантии для всех инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, независимо от места проживания, а также улучшит качество жизни нуждающихся в социальной защите граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, расположенных в отдаленных малочисленных населенных пунктах.
После обмена мнениями участники общего собрания парламентской ассоциации единогласно поддержали предложенный сахалинскими парламентариями проект федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и рекомендовали Сахалинской областной Думе внести его в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
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