Между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо подпишут пятилетний план о сотрудничестве

Развитие международных отношений затронет сферы экономики, строительства, сельского хозяйства, а также совершенствования городской среды, культурных и туристических обменов. Об этом договорились заместитель председателя правительства островного региона Алексей Белик и губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси во время визита сахалинской делегации в Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Поездка была приурочена к 20-летию подписания соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо.

– Символично, что юбилейная дата выпала на перекрестный год Японии в России и России в Японии. Активные экономические и культурные обмены вносят значительный вклад в укрепление доверия между нашими странами, поддерживают дружеские и добрососедские связи. Новый пятилетний план о сотрудничестве позволит расширить взаимодействие и сделать сахалино-хоккайдские отношения еще более теплыми, – отметила Харуми Такахаси.

По словам Алексея Белика, Япония сегодня является одним из крупнейших инвесторов и важнейшим поставщиком современных технологий в островной регион. За прошлый год объем взаимной торговли увеличился почти в полтора раза и составил 4,2 миллиарда долларов. Основная доля сахалинского экспорта в Страну восходящего солнца приходится на углеводороды – нефть, сжиженный природный газ, уголь.

В Сахалинской области зарегистрировано 53 предприятия с японскими инвестициями. Например, международное сотрудничество ведется в сфере дорожного строительства. Российская компания «Востокдорстрой» и японская «ТОА ДОРО» совместно производят асфальтобетонную смесь для сахалинских дорог. При участии хоккайдского предприятия «Норс план» на островных магистралях планируется установить снегозащитные сооружения.

Сахалинская компания «КАРВИ» поставляет на японский рынок оконные и фасадные системы, которые производятся на острове. Это уникальный пример присутствия российской продукции несырьевого сектора на японском рынке.

– Экономика в соседней стране довольно закрытая, иностранные компании здесь, как правило, не приживаются. Но окна и фасады, произведенные на Сахалине из немецких и японских материалов, отвечают самым высоким стандартам качества. И при этом имеют невысокую стоимость, по сравнению с теми, которые изготавливаются там, – рассказал руководитель группы компаний «КАРВИ» Владимир Карагулаков.

Для сахалинских сельскохозяйственных предприятий представляют интерес японские разработки в растениеводстве. Так, этой осенью совхоз «Тепличный» получил первый урожай лука, выращенного по технологии из Хоккайдо.

Важное значение имеет развитие туристических обменов. Более 40 процентов путешественников, посетивших Сахалинскую область, – японские граждане. Жители Страны восходящего солнца активно используют формат безвизового пребывания в островном регионе в течение 72 часов через паромную переправу «Корсаков–Вакканай».

– Наиболее интересными для японских гостей являются турпакеты, которые включают в себя посещение уникальных природных объектов, экологических троп, рыбалку, джип-сафари, – рассказала руководитель департамента туризма регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики Наталья Пахолкова.

На сегодняшний день между городами Сахалина и Хоккайдо заключено 13 соглашений о побратимских связях, многие из которых длятся более 40 лет.

– Мы хорошо понимаем, что фундаментом экономического сотрудничества, безусловно, являются отношения на человеческом уровне. Поэтому укрепление гуманитарных контактов и культурных связей имеет для нас исключительное значение, – отметил заместитель председателя правительства области Алексей Белик.

Накануне в Саппоро состоялся фестиваль российско-японской культуры. На Хоккайдо прибыла сахалинская творческая делегация более чем из 40 человек. Народное и современное искусство жителям самой северной префектуры Японии представили эстрадная группа «Экспромт» из Долинска, фольклорный ансамбль «Белые росы», солистка Анастасия Трифонова из Южно-Сахалинска, а также хореографическая группа из Сахалинского колледжа искусств и мастера декоративно-прикладного творчества. Главным украшением фестиваля стало выступление всемирно известного джазового музыканта Игоря Бутмана.