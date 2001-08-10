Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил

В островной регион с бизнес-миссией прибыли предприниматели и сотрудники правительства из Страны восходящего солнца. Визит делегации проходит в рамках деятельности платформы развития сельского, лесного и рыбного хозяйства Дальнего Востока, созданной по инициативе президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

На Сахалине и Курилах сегодня осуществляет добычу 361 рыбопромышленное предприятие. С начала года островные рыбаки выловили 585 тысяч тонн морепродуктов: около 300 тысяч тонн приходится на минтай, 120 тысяч тонн – на различные виды тихоокеанских лососей.

– В Сахалинской области отмечаются самые крупные уловы горбуши за последние пять лет и кеты – за последние три года. Промысел тихоокеанских лососей имеет первостепенное значение для региона, так как от него зависят развитие прибрежной инфраструктуры, создание рабочих мест для сахалинцев и курильчан, а также обеспечение жителей области рыбой, – отметил руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных.

Сегодня островные рыбаки добывают 47 видов морских биоресурсов. Помимо рыбы, в водах, которые омывают Сахалин и Курилы, вылавливают более 50 тысяч тонн краба, гребешка, креветки, морских ежей. Представители класса иглокожих пользуются особым спросом у жителей Страны восходящего солнца. Кроме Японии, основной объем экспорта сахалинских морепродуктов приходится на Китай и Республику Корею.

– Наша компания долгое время ведет закупки лосося и красной икры на Камчатке. Также нас интересует сахалинская горбуша и другие виды островных морепродуктов, в особенности краб. Мы бы хотели рассмотреть возможность дополнительных поставок в Японию камчатского краба и краба-стригуна в переработанном виде, – сказал генеральный директор отделения компании HOKO во Владивостоке Тацуки Като.

Участники встречи также обсудили новый подход к распределению квот на добычу водных биоресурсов, который начнет действовать в России с нового года. Чтобы обеспечить развитие прибрежного рыболовства, морепродукты будут доставлять на предприятия в живом или охлажденном виде, а не перерабатывать на судах.

– Хочу выразить благодарность за предоставленную возможность углубиться в изучение рыбного хозяйства Сахалинской области, – отметил директор отдела по делам регионов министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Такаси Хиранака. – Представители нашей делегации намерены рассмотреть возможности для инвестиций в совместные проекты в рыбной отрасли на территории Сахалинской области.

По итогам поездки участники бизнес-миссии сформируют подробный доклад, который будет озвучен на декабрьском совещании в Токио с участием представителей 200 японских предприятий.