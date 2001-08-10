Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
В островной регион с бизнес-миссией прибыли предприниматели и сотрудники правительства из Страны восходящего солнца. Визит делегации проходит в рамках деятельности платформы развития сельского, лесного и рыбного хозяйства Дальнего Востока, созданной по инициативе президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах сегодня осуществляет добычу 361 рыбопромышленное предприятие. С начала года островные рыбаки выловили 585 тысяч тонн морепродуктов: около 300 тысяч тонн приходится на минтай, 120 тысяч тонн – на различные виды тихоокеанских лососей.
– В Сахалинской области отмечаются самые крупные уловы горбуши за последние пять лет и кеты – за последние три года. Промысел тихоокеанских лососей имеет первостепенное значение для региона, так как от него зависят развитие прибрежной инфраструктуры, создание рабочих мест для сахалинцев и курильчан, а также обеспечение жителей области рыбой, – отметил руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных.
Сегодня островные рыбаки добывают 47 видов морских биоресурсов. Помимо рыбы, в водах, которые омывают Сахалин и Курилы, вылавливают более 50 тысяч тонн краба, гребешка, креветки, морских ежей. Представители класса иглокожих пользуются особым спросом у жителей Страны восходящего солнца. Кроме Японии, основной объем экспорта сахалинских морепродуктов приходится на Китай и Республику Корею.
– Наша компания долгое время ведет закупки лосося и красной икры на Камчатке. Также нас интересует сахалинская горбуша и другие виды островных морепродуктов, в особенности краб. Мы бы хотели рассмотреть возможность дополнительных поставок в Японию камчатского краба и краба-стригуна в переработанном виде, – сказал генеральный директор отделения компании HOKO во Владивостоке Тацуки Като.
Участники встречи также обсудили новый подход к распределению квот на добычу водных биоресурсов, который начнет действовать в России с нового года. Чтобы обеспечить развитие прибрежного рыболовства, морепродукты будут доставлять на предприятия в живом или охлажденном виде, а не перерабатывать на судах.
– Хочу выразить благодарность за предоставленную возможность углубиться в изучение рыбного хозяйства Сахалинской области, – отметил директор отдела по делам регионов министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Такаси Хиранака. – Представители нашей делегации намерены рассмотреть возможности для инвестиций в совместные проекты в рыбной отрасли на территории Сахалинской области.
По итогам поездки участники бизнес-миссии сформируют подробный доклад, который будет озвучен на декабрьском совещании в Токио с участием представителей 200 японских предприятий.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
10:10 26 Октября Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
18:20 26 Октября На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»
18:07 26 Октября Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
14:49 26 Октября В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
Выбор редакции
- 17:14 Вчера Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с рыбохозяйственным комплексом Сахалина и Курил
- 17:11 Вчера Спортивные соревнования и бесплатный проезд на канатной дороге ждут сахалинцев 4 ноября
- 16:48 Вчера Медики обследовали жителей сахалинских сел
- 11:10 Вчера В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения грамот министра иностранных дел Японии
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?