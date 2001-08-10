Либеральная платформа обсудила перспективы развития комфортной городской среды

Комфортность среды проживания – вопрос, который волнует каждого человека – сегодня является объектом активной полемики всех уровней власти и гражданского общества. Развитие комфортной городской среды в Сахалинской области стало темой дискуссии на заседании Либеральной платформы Партии, прошедшем в областной научной библиотеке 1 ноября. На него были приглашены представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций. Об этом ТИА "Острова" сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения Партии "Единая Россия".

- Либеральная платформа – это открытая площадка для обсуждения наиболее злободневных тем, в ней участвуют заинтересованные стороны, которые представляют социальный срез общества, - сказал Секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - Приветствуются самые конструктивные мнения и предложения. Будем брать их в работу, как в законодательном поле, так и в рамках подготовки внесения изменений в целевые региональные программы.

Флагманом процесса формирования современной городской среды является, конечно, Южно-Сахалинск. Вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг поделился итогами реализации проекта в 2018 году. Заключено муниципальных контрактов на сумму 630 млн руб. Объектами благоустройства стали 84 дома в областном центре. Тенденция: эта цифра уменьшается по сравнению с предыдущими годами (что означает неуклонное решение проблемы), но не снижаются объемы работ и соответственно затраты. Это обусловлено тем, что меняется подход к проведению ремонтных работ, повышаются стандарты качества, при благоустройстве домов и дворовых территорий используются все более современные материалы, малые архитектурные формы, площадки для детского досуга и спорта. Принято решение: не ремонтировать дворовые территории без проведения ремонта инженерных сетей. Это требует больше труда и финансов, усилий по синхронизации действий подрядных организаций, но в дальнейшем такой подход оправдывает себя, дает экономию сил и средств, отметил Александр Гринберг.

При желании и активной жизненной позиции граждане могут внести вклад в облагораживание своего дома, двора и города в целом. Как отметил заместитель министра ЖКХ области Александр Король, курс на внедрение территориального самоуправления активно взят с 2016 года, и на сегодня в области действуют 89 ТОСов. К числу передовых в этом смысле муниципалитетов относятся Южно-Сахалинск, Томари, Холмск, Поронайск, Анива. Однако есть еще муниципальные образования, где жители не осведомлены о потенциале ТОСов, несмотря на интенсивную информационную кампанию. В очередной раз актуальные проблемы территориального самоуправления, вопросы теории и практический опыт будут рассмотрены в ходе межрегионального форума по развитию территориального самоуправления 15 ноября, сообщил Александр Король.

Но все-таки наиболее важно для организаторов было определить болевые точки, возникающие в процессе создания благоприятной городской среды. Принявшие участие в дискуссии южносахалинцы Валерий Белоносов, Дмитрий Мчедловский и другие обратили внимание на ряд проблемных аспектов. Это не только острейший дефицит парковочных мест, так как городские пространства не рассчитаны на постоянно растущее количество автомобилей, но и нехватка зелени и деревьев, неправильная установка люков, состояние домовых «козырьков» и подъездов. А некоторые горожане не преминули воспользоваться моментом и указать представителям мэрии на недоработки подрядчиков при благоустройстве своих дворов. Эти «точечные» проблемы будут обязательно взяты в работу администрацией Южно-Сахалинска. Наиболее общим посылом стало пожелание южносахалинца Валерия Фоканова - необходимо больше «умных, комплексных решений», рассчитанных на перспективу, умения мечтать, чтобы сформировать концепцию развития города в ХХI веке.

- Дискуссия прошла очень продуктивно. И в период подготовки к ней, и в ходе заседания мы услышали много интересных, конкретных мыслей граждан по улучшению городской среды, - отметила координатор Либеральной платформы Ольга Викулова. – На их основе будут сформулированы предложения, которые будут положены в основу решений законодательной и исполнительной власти, с указанием ответственных лиц, конкретных сроков исполнения. То есть они не останутся благими пожеланиями на бумаге, а будут доведены до логического завершения, на благо города и горожан.