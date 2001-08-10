Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
Такая задача была обозначена в ходе рабочего совещания в региональном правительстве, которое посвятили теме улучшения делового климата на Сахалине и Курилах. Участие в нем приняли заместитель председателя областного правительства Алексей Белик и прибывшая в регион руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в депортаменте информационной политики Сахалинской области.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов составляется на основе оценок делового и экспертного сообщества. К примеру, учитывается качество различных услуг и сервисов для предпринимателей, состояние инфраструктуры - дорог, коммуникаций, наличие технопарков и подготовленных кадров для нужд экономики. Важными критериями являются уровень административных барьеров и развитие институтов поддержки бизнеса.
Напомним, в 2018 году Сахалинская область совершила заметный рывок в Национальном рейтинге, поднявшись с 79 строчки на 37. Островной регион вошел в тройку лидеров роста с наилучшей динамикой на Дальнем Востоке.
По мнению экспертов, на прорывное улучшение положения Сахалинской области в Национальном рейтинге повлияло внедрение лучших практик, опробованных в других регионах страны, а также тесное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. В частности, областные власти выстраивают прямую связь с бизнесом, на регулярной основе проводятся встречи с представителями деловых кругов в формате «свободного микрофона». Это позволяет выявлять и оперативно решать многие проблемы по снижению административных барьеров.
Работа, направленная на повышение эффективности сотрудничества власти и бизнеса продолжается. В этом году на 6 процентов выросли объемы государственной поддержки предпринимателей из регионального бюджета.
Улучшается информационная поддержка: в июле в одном из торговых центров Южно-Сахалинска открылся дополнительный офис МФЦ для бизнеса, где деловые люди могут получить больше 260 услуг. Теперь на территории областного центра, где сосредоточена большая часть предпринимателей работают в общей сложности 4 офиса МФЦ.
Также на базе ПАО «Сбербанк» в торгово-деловом центре «Столица» открыт Центр оказания услуг для бизнеса. Это первое на Сахалине учреждение с комплексным обслуживанием предпринимателей.
Предлагаемые правительством региона льготы существенным образом влияют на число инвесторов. С июня по октябрь текущего года статус резидента территории опережающего развития на Сахалине получили ещё 5 компаний, в общей сложности их сейчас 26. Уже через месяц будут введены в эксплуатацию 2 объекта ТОР: учебно-тренировочный центр «Восток» и «Аква Сити». Растет и число резидентов свободного порта Владивосток, такой статус недавно получили 13 компаний, всего в списке 24 предприятия.
- Работу по улучшению инвестиционного климата в регионе ведет областное агентство по привлечению инвестиций. На его базе открыт центр поддержки экспортной деятельности Сахалинской области. Его деятельность направлена на вовлечение предпринимателей региона в экспортную деятельность, снижение барьеров при выходе на международные рынки, рост компетентности компаний, повышение конкурентоспособности товаров и услуг местных производителей, - отметил Алексей Белик.
В процесс улучшения инвестиционного климата сегодня вовлечены и муниципальные образования на островах. С июля этого года главы районов Сахалина и Курил ежеквартально проводят встречи с бизнесменами. На сегодняшний день уже состоялись 47 таких мероприятий. Кроме того, введен новый неофициальный формат общения представителей власти с экспертами - «Деловой завтрак».
- Сахалин в последнее время достаточно плотно взялся за проектную деятельность. В качестве предложения могу порекомендовать получать больше обратной связи от предпринимателей. Организуйте информационные колл-центры, открытые диалоги бизнеса и управляющих структур. Также нужно внедрять новые инвестиционные механизмы и при необходимости пересматривать меры поддержки по отраслевому принципу, - отметила руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова.
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