Сахалинская область представила инвестиционные проекты на Первом Российско-Корейском форуме. Мероприятие проходит в эти дни в городе Пхохан, который находится на юго-востоке Страны утренней свежести. В форуме участвуют девять субъектов Дальнего Востока и все 17 регионов Республики Корея.

Ключевая задача международного мероприятия - вывести сотрудничество между Россией и Кореей на новый уровень. В ходе встреч обсуждаются роли и задачи региональных властей в развитии двусторонних отношений.

В состав сахалинской делегации вошли представители деловых кругов, возглавили ее министр экономического развития региона Алексей Успенский и руководитель агентства по привлечению инвестиций Антон Шередекин.

В рамках одного из форумских блоков состоялась презентация новых инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Среди них - строительство гостиничного комплекса на 26 номеров с кафе на курильском острове Кунашир. Расчетная площадь будущей новостройки – около полутора тысяч квадратных метров. Это двухэтажное здание с элементами современной японской архитектуры. В комплексе предложено разместить и традиционную японскую баню онсэн.

Еще один проект, представленный островной делегацией, предусматривает строительство современного рыбоперерабатывающего комплекса в поселке Ноглики. Предполагаемый объем переработки водных биоресурсов - более 200 тонн в сутки. На предприятии будут использованы усовершенствованные технологии, которые позволят выпускать новые виды продукции и увеличить объемы рыбопереработки.

Также на международном форуме были озвучены инициативы по созданию на Сахалине предприятия, производящего ценный продукт агар-агар и строительству SPA-отеля на базе существующего санатория «Синегорские минеральные воды». Помимо этого, островные предприниматели готовы к совместной с зарубежными партнерами реализации проектов по производству органических удобрений, использованию торфа для восстановления плодородия земель, разработке угольного месторождения «Соболевское» и созданию обогатительной фабрики.

На полях форума министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский провел встречу с директором департамента мира и международного сотрудничества особой муниципальной провинции Чеджу Хан Енг Тхэк. Обсуждались возможности совместного развития круизного туризма.

Кроме того, Сахалинская область присоединилась к Пхоханской декларации. В документе закреплены договоренности о международном взаимодействии в сферах торгового обмена и логистики, энергетической промышленности и биоэнергетики, а также культуры, искусства и спорта.