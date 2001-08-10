На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма

Современное аграрное производство построено с нуля в селе Раздольном, на базе совхоза «Корсаковский». Планируется, что при выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса для жителей островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Новая молочно-товарная ферма в Раздольном – совместный аграрный проект России и Беларуси. В прошлом году положительную оценку ему дали главы двух государств – Владимир Путин и Александр Лукашенко. При возведении животноводческого комплекса за основу был взят лучший белорусский опыт. В частности, это технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения.

Возведение молочно-товарной фермы началось в 2016 году и было разделено на два этапа. Ранее появились восемь сенажно-силосных траншей вместимостью 2 тысячи тонн каждая. Теперь завершен второй этап – были построены здания и сооружения основного производства, переработки навоза, инженерная и транспортная инфраструктура.

Общая площадь зданий, в для обслуживания молочно-товарной фермы, составляет больше 25 тысяч квадратных метров. Площадь участка – свыше 30 гектаров.

На предприятии будет содержаться тысяча голов основного стада. Для размещения животных построены три коровника и три телятника. Во всех помещениях создан оптимальный микроклимат. Чтобы не травмировать коров, пол покрыт антискользящим покрытием. Сегодня до прибытия на ферму карантинные мероприятия проходит первая партия племенного скота.

Напомним, в феврале этого года в Раздольном также был сдан первый в современной истории Сахалина агрогородок. Служебное жилье в 50 одноэтажных трехкомнатных домах с земельными участками предназначено для сотрудников АО «Совхоз Корсаковский». Площадь каждой новостройки – около 100 квадратных метров. В первую очередь ключи от квартир получили молодые специалисты и многодетные семьи.

Общая стоимость строительных работ при возведении молочно-товарной фермы и агрогородка составила более 2 миллиардов рублей. Финансирование было выделено из областного бюджета в форме взноса в уставной капитал предприятия.

– Ввод в эксплуатацию современного животноводческого комплекса и агрогородка в селе Раздольном на юге Сахалина – это большой шаг не только в развитии совхоза, Корсаковского района, но и всей сельскохозяйственной отрасли островного региона, – отметил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. – Островной регион сегодня демонстрирует лучшие на Дальнем Востоке темпы роста аграрной отрасли. За последние годы на столах сахалинцев и курильчан стало больше мяса, молока и других продуктов местного производства. Тем самым обеспечивается продовольственная безопасность области.