Рыбаки Сахалина и Курил добыли пятую часть улова всех тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке

Об этом было заявлено на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, которое провел заместитель председателя областного правительства Анатолий Макоедов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Участие в мероприятии приняли представители научного сообщества, рыбодобывающих предприятий, органов исполнительной власти и общественности. Собравшиеся обсудили итоги лососевой путины, актуальные вопросы использования ресурсов и подготовки кадров для рыбной отрасли региона.

В этом году рыбопромышленные предприятия Сахалинской области добыли 126 тысяч тонн тихоокеанских лососей, главным образом, горбуши и кеты. Это один из лучших показателей для региона за последние пять лет и примерно пятая часть всего улова красной рыбы на Дальнем Востоке. По данным специалистов, несмотря на слабые подходы тихоокеанских лососей в ряде районов области, зарегистрировано заполнение отдельных нерестилищ на 200 процентов и более.

Обсуждая подготовку к путине 2019 года, рыбацкое сообщество подняло проблему, касающуюся малого флота, который обеспечивает добычу на промысловых участках. Речь идет о кунгасах и небольших лодках. Изменение законодательства в отношении маломерных судов привело к тому, что флот, не имеющий специальных свидетельств, которые выдаются спасательным отрядом Владивостока, не сможет находиться на промысле. По данным ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области, в регионе таких лодок более 3 тысяч. По мнению рыбаков, требования, предъявляемые к маломерным судам, избыточны. Вопрос о необходимости внесения поправок в правила рыболовства будет озвучен на Дальневосточном научно-промысловом совете.

Большая дискуссия развернулась по теме кадрового обеспечения отрасли. В регионе специалистов по данному направлению готовит Сахалинский морской колледж в Невельске - филиал Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Сейчас в учреждении обучается более 400 человек. Подготовка ведется по четырем специальностям, востребованным на рыбодобывающем флоте Дальнего Востока. На сегодняшний день колледж испытывает трудности, которые отражаются на образовательной деятельности. Бюджет учреждения в текущем году составил 31 миллион рублей, при расчетной потребности – 72 миллиона. По мнению представителей учебного заведения, ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и администрации Невельского района, проблема может быть решена путем передачи учебного заведения в введение субъекта.

Эту инициативу поддержал заместитель председатель правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.

- Невельская «мореходка» - это кузница кадров, здесь учились легендарные личности сахалинского рыбопромышленного комплекса. Мы должны решить этот вопрос, у нас есть такие возможности. Но важно понимать, что это не разовая акция, мы должны построить системную работу: рыбаки дают запрос на специалистов, колледж их готовит, по завершению обучения они трудоустраиваются. Уверен, с образовательной организацией все будет благополучно, нам удастся найти выход из сложившейся ситуации, - сказал Анатолий Макоедов.

Инициатива о передаче учебного учреждения в введение субъекта будет направлена в адрес Росрыболовства и головного вуза - Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.