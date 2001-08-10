Сахалинские единороссы выработали предложения по обновлению Партии

В преддверии XVIII Съезда Партии «Единая Россия» во всех 85 регионах прошли дискуссии «Обновление-2018». Их результатом стал список предложений и рекомендаций региональных отделений по модернизации стратегии Партии, которые планируется закрепить решением Съезда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия». 9 ноября очный этап дискуссии прошел в Южно-Сахалинске. В работе дискуссионных площадок приняли участие не только партийцы, но и региональные эксперты, представители общественных организаций, молодежи. Их итогом, по словам Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя областной Думы Андрея Хапочкина, стали более 35 предложений, касающихся повышения эффективности работы «Единой России».

Так, участники площадки «Партия единомышленников» обсудили, как «Единой России» стать более современной и эффективной политической организацией. Для этого необходимо начинать с активизации работы ее первичных отделений. Как предложила секретарь Южно-Сахалинского местного отделения Партии Елена Столярова, серьезным стимулом мог бы стать конкурс среди секретарей первичных отделений «Лидер «Единой России», проводимый во всероссийском масштабе. Участники указали на необходимость более тесных коммуникаций «первичек» и депутатского корпуса всех уровней и предложили внести в Положение о депутатском объединении пункт об обязательном участии депутатов фракции «Единой России» в заседаниях первичных отделений, заседаниях местных политсоветов. А критерием оценки деятельности депутатов можно было бы считать частоту приема граждан лично, качество отработки обращений граждан. Заместитель секретаря Южно-Сахалинского местного отделения Партии Сергей Шаров сделал акцент на соблюдении норм партийной этики, которым должен быть посвящен отдельный раздел Устава Партии. Кроме того, стоило бы упразднить возможность повторного вступления в члены Партии, если гражданин выходил из ее рядов добровольно.

На площадке «Партия в политике России» шла речь о работе партийных институтов и технологических подходах к проведению избирательных кампаний. Участники дискуссии сошлись во мнении, что процедура предварительного голосования нуждается в корректировке. В частности, предлагалось ограничить круг участников голосования только партийцами либо сторонниками Партии со стажем более одного года, количество избирательных участков определять на региональном и местном уровнях, разрешить досрочное голосование и др. Как отметил секретарь Анивского местного отделения Партии Андрей Авенян, опыт недавних выборных компаний показал, что в работе с избирателем самым действенным остается формат живых встреч с населением, а молодежный электорат лучше всего привлекать посредством современных технологий (социальные сети, мессенджеры).

Ряд предложений выработала и дискуссионная площадка «Партия Президента и народного большинства». Ее участники, обсуждая вопросы оптимального взаимодействия с гражданами, пришли к выводу, что следует синхронизировать реализацию партийных проектов с федеральными и региональными общественными объединениями (ОНФ, Общественная палата), привлекать представителей партийных организаций к работе общественных советов муниципальных образований и органов государственной власти. В приемах населения рекомендовано участвовать в качестве представителей Партии не только чиновникам и депутатам, но и руководителям и активистам партийных организаций, также предложено включить в практику проведение онлайн-приемов с отдаленными территориями и т.д.

Все предложения, поступившие от сахалинцев во время дискуссии «Обновление-2018», обобщены и направлены в ЦИК Партии для рассмотрения на XVIII Съезде.