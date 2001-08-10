В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет

На Сахалине и Курилах в этом году добыли более 120 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Итоги нынешней лососевой путины подвели на Дальневосточном бассейновом научно-промысловом совете, который прошел в Петропавловске-Камчатском. С рекордным выловом, составившим более 670 тысяч тонн по федеральному округу, представителей рыбохозяйственного комплекса поздравил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

После Камчатского края, где в этом году добыли самый большой объем тихоокеанский лососей за всю 112-летнюю историю наблюдений, Сахалинская область заняла второе место со значительным опережением других дальневосточных регионов. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году, когда рыбаки всего Дальневосточного округа выловили более 550 тысяч тонн морских биоресурсов, и островной регион с уловом 255 тысяч тонн стал первым.

Как рассказал заместитель председателя областного правительства Анатолий Макоедов, участвовавший в работе прошедшего совета, в 2018 году на Сахалине и Курилах рыбаки взяли более 85 тысяч тонн горбуши – это лучший результат за последние пять лет. Особенно если учесть, что средний показатель для четных лет составляет 20–25 тысяч тонн.

Объемные показатели нынешней кетовой путины превзошли прошлогодние в полтора раза. Свою роль здесь сыграли рыбоводные предприятия, которых на островах более 50.

Также на Дальневосточном бассейновом научно-промысловом совете были рассмотрены вопросы, связанные с распределением общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, а также квот добычи на 2019 год. Установлены объемы вылова для промышленного, любительского и спортивного рыболовства, а также традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, представители рыбацкого сообщества обсудили новые аспекты законодательства в области прибрежного и промышленного рыболовства. Так, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области акцентировала внимание на излишних требованиях к маломерным судам.

– С 1 января 2019 года планировалось установить правила, по которым любой рыбацкий кунгас должен оснащаться такой же системой обеспечения безопасности, как полновесное промысловое судно. Более того, на маломерном флоте должен находиться капитан, – рассказал Анатолий Макоедов. – Переход на новый регламент грозил остановкой лососевого промысла в ближайшую же путину. Но нам удалось добиться взаимопонимания с руководством Росрыболовства. Ужесточение требований для судов, длиной менее 12 метров, будет отложено как минимум до 2020 года.