Наталья Коршунова: Основным приоритетом остается поддержка семьи, детства и материнства

Федеральный бюджет, который был принят 21 ноября в третьем чтении, предполагает конкретные решения в интересах людей, поэтому фракция «Единой России» в Госдуме проголосовала «за». Так, на государственном уровне на развитие демографии будет выделено 1,563 триллиона рублей до 2021 года. Эти средства пойдут на увеличение рождаемости, количества протоколов ЭКО, поддержку семей при рождении детей, субсидии на ипотеку, индексацию материнского капитала, переобучение мам, и другие направления, которые бы способствовали развитию рождаемости в нашей стране. Для достижения целевых показателей майского указа Президента всю информацию по расходам на материнство и детство регионы теперь должны будут аккумулировать в отдельное приложение к бюджету. Контролем за расходованием этих средств займется «Единая Россия». Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Поддержка семей, социальная политика в области охраны материнства и детства всегда была и остается одним из безусловных приоритетов российского государства. Нам необходимо добиться того, чтобы семья, особенно многодетная, была окружена вниманием со стороны государства и общества. Продление действия такого инструмента стимулирования, как материнский капитал, повышает уверенность в завтрашнем дне, - убеждена первый заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», координатор партийного проекта «Крепкая семья» Наталья Коршунова.

Активисты партпроекта «Крепкая семья» ежегодно будут проводить анализ эффективности расходов государства на материнство и детство во всех субъектах РФ в соответствии с реальной демографической ситуацией. Уже принято решение об индексации материнского капитала, и к 2021 году он составит 489 тыс. руб. (в 2018 году – 453 тыс. руб.). Пока действие программы материнского капитала продлено только до 2021 года, поэтому рабочая группа партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» направила в Правительство предложение о продлении до 2024 года действия такой господдержки семей с детьми.