Сахалинским участникам военного конфликта на Даманском острове окажут материальную помощь

В 2019 году единовременные выплаты получат участники военных конфликтов в Республике Афганистан и на острове Даманском, а также их родственники. Денежная помощь приурочена к юбилейным датам – в будущем году военным событиям исполнится 30 лет и полвека соответственно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Об этом стало известно в ходе состоявшейся накануне встречи главы сахалинского правительства Веры Щербины с гражданами в общественной приемной председателя всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Тема выплат ветеранам обсуждалась с председателем регионального Совета ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других боевых действий Иваном Лахно.

В первом полугодии следующего года родственники погибших (умерших) в результате боевых действий в Республике Афганистан получат по 30 тысяч рублей, а ветераны-участники военного конфликта на острове Даманском - по 50 тысяч рублей. В общей сложности этими мерами социальной поддержки планируется охватить 57 жителей Сахалинской области.

- По этому вопросу уже подготовлены и проходят процедуры согласования необходимые документы, которые определяют порядок и способ выплаты вышеуказанным категориям граждан. Рассчитываем, что данная мера поддержки будет оказана и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, и участникам войны на острове Даманском своевременно и в полном объеме, - отметила председатель регионального правительства Вера Щербина.