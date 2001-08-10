Сахалинским участникам военного конфликта на Даманском острове окажут материальную помощь
В 2019 году единовременные выплаты получат участники военных конфликтов в Республике Афганистан и на острове Даманском, а также их родственники. Денежная помощь приурочена к юбилейным датам – в будущем году военным событиям исполнится 30 лет и полвека соответственно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Об этом стало известно в ходе состоявшейся накануне встречи главы сахалинского правительства Веры Щербины с гражданами в общественной приемной председателя всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Тема выплат ветеранам обсуждалась с председателем регионального Совета ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других боевых действий Иваном Лахно.
В первом полугодии следующего года родственники погибших (умерших) в результате боевых действий в Республике Афганистан получат по 30 тысяч рублей, а ветераны-участники военного конфликта на острове Даманском - по 50 тысяч рублей. В общей сложности этими мерами социальной поддержки планируется охватить 57 жителей Сахалинской области.
- По этому вопросу уже подготовлены и проходят процедуры согласования необходимые документы, которые определяют порядок и способ выплаты вышеуказанным категориям граждан. Рассчитываем, что данная мера поддержки будет оказана и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, и участникам войны на острове Даманском своевременно и в полном объеме, - отметила председатель регионального правительства Вера Щербина.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 19:50 29 Ноября Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
16:03 29 Ноября По итогам года лучших учащихся Южно-Сахалинска традиционно поощрили премиями и стипендиями мэра
14:46 29 Ноября Подозреваемого в краже техники из чужого автомобиля задержали в Южно-Сахалинске
18:35 29 Ноября Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
10:01 8 Ноября В Сахалинской области на 6,4% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом
Выбор редакции
- 17:56 Вчера Сахалинские школьники писали итоговое сочинение
- 17:45 Вчера Сахалинская область представит вакансии в ключевых отраслях экономики региона на молодежном фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»
- 17:33 Вчера Десять жителей Южно-Сахалинска удостоены звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска»
- 17:10 Вчера Мэр Сергей Надсадин рассказал о перспективах переулка Отдаленного
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?