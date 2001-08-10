Юрий Трутнев: нужно, чтобы люди думали о Дальнем Востоке

Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил «Дальневосточную ярмарку», открывшуюся в центре Москвы на Тверской площади в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока».

«В прошлом году Дни Дальнего Востока прошли в первый раз. Нам было интересно, будет ли такой формат востребован, будут ли приходить на площадки жители Москвы и гости столицы, будет ли ярмарка им интересна. Все получилось здорово. Надеюсь, что и в этом году ярмарка и другие мероприятия в рамках проведения Дней Дальнего Востока будут востребованы и внесут свою нотку, заставят людей подумать о Дальнем Востоке», - считает Юрий Трутнев.

На «Дальневосточной ярмарке» представлены все 11 регионов ДФО, в том числе два новых – Забайкальский край и Республика Бурятия. «На дальневосточной ярмарке оперативно появились два новых субъекта РФ – Бурятия и Забайкалье. Обычно «Дни Дальнего Востока» мы готовим заранее, а эти два региона вошли в состав ДФО недавно, но делегации от регионов уже представлены на ярмарке», - отметил вице-премьер.

«Дальневосточная ярмарка» знакомит жителей и гостей столицы с обычаями, ремеслами и бытом жителей Дальнего Востока, дает возможность отведать традиционные блюда в исполнении лучших поваров, попробовать деликатесы, а самое ценное поучаствовать в мастер-классах и научиться готовить и почувствовать себя дальневосточником. На ярмарке представлена продукция с «дальневосточного гектара»: десятки килограмм меда из Амурской области и Хабаровского края, иван-чай как в сушеном виде, так и с добавками – дальневосточными ягодами и даже черемшой.

Отдельный павильон посвящен туризму и заповедникам Дальнего Востока – здесь можно спланировать свое путешествие на Дальний Восток. Камчатский край украсил Тверскую площадь павильоном «Икринка», Чукотский автономный округ привез арт-объект «Знак Солнца», а Республика Саха (Якутия) - арт-объект «Аал луук мас» (Древо жизни и плодородия).

«Я рад видеть регионы Дальнего Востока здесь, в центре столицы. О Дальнем Востоке укоренилось представление как об окраине страны. Это не так. Я Дальний Восток окраиной не считаю. Дальний Восток демонстрирует экономический рост. Сегодня на Дальний Восток приходит 30 процентов всех прямых иностранных инвестиций, поступающих на территорию России. Люди работают, получают дальневосточный гектар. Сейчас в состав Дальневосточного федерального округа вошли два новых региона – Забайкальский край и Республика Бурятия. Мы постараемся сделать все, чтобы развитие страны начиналось на Дальнем Востоке», - отметил Юрий Трутнев.

Ожидается, что выставку посетят около ста тысяч человек. С учетом увеличения количества участников и успехом прошлогодней Ярмарки было принято решение о расширении территории «Дальневосточной Ярмарки». Специально для мероприятия были возведены торговые шале - «Рыбацкая деревня». В деревянных строениях «Рыбацкой деревни» разместятся представили регионов с рыбной и мясной продукцией. В этом году субъекты заготовили более 18 тонн мясной и рыбной продукции, около 4 тонн меда, около тонны вкуснейших и полезнейших видов дальневосточных чаев.

Напомним, что ряд мероприятий в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока» пройдут в «Экспоцентре». На Красной Пресне с 13 по 15 декабря пройдет молодежный фестиваль. В павильоне «Работа и учеба» посетители смогут узнать о программе «Дальневосточный гектар», вакансиях региона, возможностях получения образования, а также пройти профориентационное тестирование и получить консультацию о построении карьеры. Для старшеклассников проводится Олимпиада «Ближе к Дальнему», победители которой получат дополнительно 7 баллов к результатам ЕГЭ. Вход свободный. Регистрация на сайте мероприятия ddv.moscow.