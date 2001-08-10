Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2018
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На территории двух районов Сахалинской области ожидается метель
16:27, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

10 декабря Юрий Трутнев представит врио губернатора Сахалинской области

В понедельник, 10 декабря, в Сахалинскую область прилетит полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Как сообщает ASTV.RU, он должен представить региону нового главу. Соответственно, к этому моменту фамилию врио губернатора должны публично озвучить.

Предварительно, по данным источников АСТВ, запланирована церемония представления, которая начнется в 16 часов.

Сахалинская область живёт без губернатора с 26 сентября, когда Олег Кожемяко был назначен исполняющим обязанности главы Приморского края. 

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