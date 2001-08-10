Тихоокеанское
информационное агентство
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Наталья Захарчук приняла участие во встрече руководителей общественных приемных на XVIII Съезде «Единой России»

Наталья Захарчук приняла участие во встрече руководителей общественных приемных на XVIII Съезде «Единой России»

Руководитель региональной общественной приемной (РОП) Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Южно-Сахалинске Наталья Захарчук приняла участие во встрече руководителей российских РОП, которую провела председатель Комиссии Президиума Генсовета Партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова. Мероприятие прошло 7 декабря в рамках XVIII Съезда «Единой России».

- На встрече подвели итоги деятельности приемных за 10 лет, говорили о разных аспектах системы работы с обращениями граждан, руководители поделились своим опытом, - рассказала Наталья Александровна. – В частности, прозвучали идеи о привлечении волонтерского движения, молодежи к такой работе – мы на Сахалине тоже активно это внедряем.

На встрече озвучили немаленькие цифры: за 10 лет в общественных приемные по всей России обратились больше 8 миллионов человек. 3,2 миллиона жителей получили конкретную, практическую помощь, еще почти 4,5 миллиона – разъяснения и консультации. В сахалинскую РОП за 10 лет поступило около 13 тысяч обращений, ни одно из которых не осталось без ответа.

- Мы увидели, что основные вопросы во всех регионах одни и те же – переселение из ветхого и аварийного жилья, проблемы ЖКХ, соцобеспечения, - подчеркнула Н. Захарчук. – Поэтому в Южно-Сахалинске часто проводим тематические приемы именно по этим вопросам с участием профильных специалистов областных ведомств. На них люди могут напрямую получить экспертные консультации.

За свою деятельность по организации работы с обращениями сахалинцев и курильчан Наталья Захарчук была награждена Благодарственным письмом от имени Председателя Партии Дмитрия Медведева за подписью Г. Кареловой. За шесть лет руководства приемной Наталья Александровна добилась того, что сегодня обращение в региональную или местные общественные приемные – один из самых доступных, быстрых и эффективных способов решить личные проблемы или снять наболевшие вопросы, касающиеся многих жителей.

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