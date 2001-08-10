Наталья Захарчук приняла участие во встрече руководителей общественных приемных на XVIII Съезде «Единой России»
Руководитель региональной общественной приемной (РОП) Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Южно-Сахалинске Наталья Захарчук приняла участие во встрече руководителей российских РОП, которую провела председатель Комиссии Президиума Генсовета Партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова. Мероприятие прошло 7 декабря в рамках XVIII Съезда «Единой России».
- На встрече подвели итоги деятельности приемных за 10 лет, говорили о разных аспектах системы работы с обращениями граждан, руководители поделились своим опытом, - рассказала Наталья Александровна. – В частности, прозвучали идеи о привлечении волонтерского движения, молодежи к такой работе – мы на Сахалине тоже активно это внедряем.
На встрече озвучили немаленькие цифры: за 10 лет в общественных приемные по всей России обратились больше 8 миллионов человек. 3,2 миллиона жителей получили конкретную, практическую помощь, еще почти 4,5 миллиона – разъяснения и консультации. В сахалинскую РОП за 10 лет поступило около 13 тысяч обращений, ни одно из которых не осталось без ответа.
- Мы увидели, что основные вопросы во всех регионах одни и те же – переселение из ветхого и аварийного жилья, проблемы ЖКХ, соцобеспечения, - подчеркнула Н. Захарчук. – Поэтому в Южно-Сахалинске часто проводим тематические приемы именно по этим вопросам с участием профильных специалистов областных ведомств. На них люди могут напрямую получить экспертные консультации.
За свою деятельность по организации работы с обращениями сахалинцев и курильчан Наталья Захарчук была награждена Благодарственным письмом от имени Председателя Партии Дмитрия Медведева за подписью Г. Кареловой. За шесть лет руководства приемной Наталья Александровна добилась того, что сегодня обращение в региональную или местные общественные приемные – один из самых доступных, быстрых и эффективных способов решить личные проблемы или снять наболевшие вопросы, касающиеся многих жителей.
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