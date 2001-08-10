Юрий Трутнев представил врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Торжественная церемония представления временно исполнябщего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко состоялась сегодня в доме правительства региона. Ее участниками стали руководители органов исполнительной и законодательной власти, представители правоохранительных ведомств и духовенства, депутаты, общественники и журналисты, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

– Валерий Игоревич ведет научную деятельность в области ядерной физики, является доктором экономических наук. Он занимал посты заместителя губернатора и председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. Валерий Игоревич являлся президентом управляющей компании акционерного общества «Атомстройэкспорт» - одной из ведущих в мире, – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. – Уверен, что его опыт принесет пользу жителям Сахалинской области. В то же время следует помнить, что процветание островного региона возможно достичь только общими усилиями всех тех, кто живет и трудится здесь.

Валерий Лимаренко поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанное доверие. Первоочередными задачами в новой должности он назвал выполнение Указов главы государства, реализацию в регионе национальных проектов и государственных программ, принятие бюджета Сахалинской области на 2019 год и последующий двухлетний период.

– Сахалинская область – важный регион нашей страны. Виден потенциал территорий опережающего развития, системы ипотечного кредитования и других программ в экономике, которые следует продолжать, – сказал новый глава островной области. – Благодарю, что собрались, чтобы поприветствовать меня и принять в вашу сахалинскую семью. Нашу семью.

Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели», инженер–механик.

1983 – 1996 годы – научная деятельность в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, прошел путь от инженера–конструктора до ведущего инженера–исследователя.

1996 – 2001 годы – заместитель, первый заместитель председателя городской Думы Сарова по экономике и финансам.

2001 – 2003 годы – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Нижегородской области.

2003 – 2005 годы – работа в Администрации президента Российской Федерации – Аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, главный федеральный инспектор по Нижегородской области.

2005 – май 2007 года – заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

В мае 2007 года возглавил Нижегородский научно–исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект» (ФГУП НИАЭП).

С ноября 2011 года – президент АО «Атомстройэкпорт».

С июля 2016 года – руководитель инжинирингового дивизиона государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

С декабря 2016 года – президент АО ИК «АСЭ», руководитель группы компаний «АСЭ».

Должности и звания:

– Доктор экономических наук (с 2001 года), автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий;

– Президент Высшей инжиниринговой школы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;

– Вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Награжден Орденом Александра Невского и Орденом Почета.