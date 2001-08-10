Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2018
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21:37, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Юрий Трутнев представил врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Юрий Трутнев представил врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Торжественная церемония представления временно исполнябщего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко состоялась сегодня в доме правительства региона. Ее участниками стали руководители органов исполнительной и законодательной власти, представители правоохранительных ведомств и духовенства, депутаты, общественники и журналисты, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

– Валерий Игоревич ведет научную деятельность в области ядерной физики, является доктором экономических наук. Он занимал посты заместителя губернатора и председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. Валерий Игоревич являлся президентом управляющей компании акционерного общества «Атомстройэкспорт» - одной из ведущих в мире, – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. – Уверен, что его опыт принесет пользу жителям Сахалинской области. В то же время следует помнить, что процветание островного региона возможно достичь только общими усилиями всех тех, кто живет и трудится здесь.

Валерий Лимаренко поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанное доверие. Первоочередными задачами в новой должности он назвал выполнение Указов главы государства, реализацию в регионе национальных проектов и государственных программ, принятие бюджета Сахалинской области на 2019 год и последующий двухлетний период.

– Сахалинская область – важный регион нашей страны. Виден потенциал территорий опережающего развития, системы ипотечного кредитования и других программ в экономике, которые следует продолжать, – сказал новый глава островной области. – Благодарю, что собрались, чтобы поприветствовать меня и принять в вашу сахалинскую семью. Нашу семью.

Валерий Игоревич Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели», инженер–механик.

1983 – 1996 годы – научная деятельность в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, прошел путь от инженера–конструктора до ведущего инженера–исследователя.

1996 – 2001 годы – заместитель, первый заместитель председателя городской Думы Сарова по экономике и финансам.

2001 – 2003 годы – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Нижегородской области.

2003 – 2005 годы – работа в Администрации президента Российской Федерации – Аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, главный федеральный инспектор по Нижегородской области.

2005 – май 2007 года – заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

В мае 2007 года возглавил Нижегородский научно–исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект» (ФГУП НИАЭП).

С ноября 2011 года – президент АО «Атомстройэкпорт».

С июля 2016 года – руководитель инжинирингового дивизиона государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

С декабря 2016 года – президент АО ИК «АСЭ», руководитель группы компаний «АСЭ».

Должности и звания:

 – Доктор экономических наук (с 2001 года), автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий;

 – Президент Высшей инжиниринговой школы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;

– Вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Награжден Орденом Александра Невского и Орденом Почета.

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