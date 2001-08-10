Повышение уровня занятости на селе – один из приоритетов «Единой России»
На XVIII съезде партии «Единая Россия» предложила дать возможность расширения рынков сбыта для личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
В рамках обсуждения на дискуссионной площадке XVIII Съезда Партии, посвященной вопросам сельского хозяйства, было предложено дать возможность применения добровольной патентной системы налогообложения для крупных личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Тех, что намерены выйти на более широкие рынки сбыта, нежели фермерские ярмарки. «Но для этого им сейчас нужно оформляться в качестве фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя. Это уже другая отчетность и налогообложение. подача деклараций и заполнение нескольких видов отчетностей. Мы предлагаем дать возможность владельцам ЛПХ, которые этого захотят, приобрести патент. Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки, и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно», - пояснил заместитель Председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
При этом, по его словам, внести поправки, которые позволят ЛПХ при приобретении патента не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и освободить от уплаты страховых взносов физических лиц, осуществляющих ведение деятельности ЛПХ и применяющих патентную систему налогообложения.
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