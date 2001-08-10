Сахалинцы приняли участие в очередном съезде партии «Единая Россия»

В Москве состоялся XVIII Съезд «Единой России». В нем приняли участие более 3500 делегатов и гостей со всей страны. В состав сахалинской делегации во главе с Секретарем регионального отделения Партии, председателем областной Думы Андреем Хапочкиным вошли член Генсовета Партии Валентина Баранская, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, ряд депутатов областной Думы, секретарь первичного отделения Ольга Викулова.

В первый день работали дискуссионные площадки «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых подводились итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018». Участники дискуссионной площадки «Обновление» обсудили этические нормы для членов «Единой России», партийное строительство и качество внутрипартийных коммуникаций, а также представили предложения по повышению эффективности работы партийных отделений и депутатов от Партии в межвыборный период. В ходе дискуссии «Единая Россия» объявила о запуске Высшей партийной школы по обучению членов и сотрудников исполкомов по четырем образовательным модулям. Обучение будет доступно для первичных организаций, сотрудников партийных исполкомов, людей, которые работают с партийными проектами и начинающих свой общественно-политический путь граждан. Также во время дискуссии было объявлено о расширении кадрового проекта «ПолитСтартап». В 2019 году новое направление охватит 30 регионов, где пройдут выборы в законодательные собрания и гордумы административных центров. Будет введена оценка эффективности работы региональных отделений в предвыборный период и создан рейтинг региональных и муниципальных депутатов.

На площадке «Открытость» участники Съезда провели обсуждение работы по таким направлениям, как цифровизация Партии, поддержка первичных организаций, оказание помощи гражданским инициативам, модернизация работы дискуссионных площадок Партии и другие актуальные вопросы. Новые политические реалии, избирательная кампания 2019 года и коммуникация с людьми, в том числе в интернете, стали главными темами дискуссионной площадки «Лидерство».

Во второй день Съезда, 8 декабря, состоялся программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации разделов Программы Партии за 2018 год. Делегаты приняли участие в работе площадок «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Национальные проекты и партийный контроль за их реализацией, качество жизни людей и перспективы роста российской экономики стали ключевыми темами обсуждения на дискуссионной площадке «Экономика роста».

Съезд анонсировал запуск нового направления национального проекта «Жилье и городская среда», основной задачей которого станет формирование комфортной городской среды. Ежегодно на проект будут выделять из фе6дрального бюджета около 40–45 млрд рублей.

Выступившая на площадке «Развитие сельских территорий» член Генсовета Партии, секретарь Томаринского местного отделения Партии Валентина Баранская предложила разработать в самое ближайшее время комплексную программу по развитию российского села, придав ей статус национального проекта.

На пленарном заседании Съезда, которое провел Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, были определены задачи и векторы работы «Единой России» на 2019 год. В работе Съезда принял участие Президент России Владимир Путин.

«Наша программа действий в концентрированном виде изложена в упомянутом уже указе Президента от мая этого года, затем развернута в национальных проектах, которые подготовлены Правительством, а там большинство, как вы знаете, представители «Единой России», поддержаны на законодательном уровне, и здесь тоже контрольный пакет в Государственной Думе у вас. Очень важный аспект - региональный. Потому что основная работа должна быть проведена в регионах РФ, без поддержки «Единой России» на этом, региональном, и даже муниципальном уровне, успеха не будет. Мы должны это понять, осознать и действовать, как единая команда, исходя из общих целей и общих задач, - сказал Владимир Путин.

- Уже сами названия дискуссионных площадок отражают качественное изменение программных установок «Единой России» – от партии власти к партии открытого диалога с людьми, - отметил Секретарь Сахалинского регионального отделения Партии, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. – Радует, что превалирует региональная повестка. Часто привожу пример: в свое время региональный проект «Наш двор» стал федеральным, потому что отражал самые насущные чаяния людей, которые были услышаны и стали основой масштабной долгосрочной программы “Городская среда». Сегодня ключевым общественным чаянием стал запрос на справедливость, открытость, обновление власти. Пришло время снять с Партии, образно говоря, бронзовую табличку «Партия власти», и становиться партией открытого диалога с людьми, не бояться обсуждения самых острых проблем и неудобных для власти вопросов. Партия должна стать не партией власти, а партией - защитником людей, такой партией, которая обеспечит справедливость во всем. Переформатирование партии - процесс сложный, но своевременный. Импонирует то, что решения и повестка Съезда сформированы на базе инициатив и предложений региональных отделений партии «Единая Россия», ведь самое важное в нашей работе - людей слышать.