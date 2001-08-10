«Единая Россия» взяла курс на обновление

Комментируя итоги завершившегося в Москве XVIII Съезда Партии «Единая Россия», его участники-сахалинцы сделали акцент на особо важных, с их точки зрения, моментах. В частности, руководитель Региональной общественной приемной Партии, депутат областной Думы Наталья Захарчук считает, что обновление Партии должно начинаться с человека:

- Для меня в выступлении на Съезде нашего Президента Владимира Владимировича Путина были очень важными слова о том, что авторитет партии нужно заслужить - заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим. Считаю, что авторитет Партии начинается с каждого человека, с его ответственности, морального облика.

На Съезде были приняты решения прописать в Уставе Партии этические нормы для ее членов, а также создать федеральную Комиссию по этике по рассмотрению нарушений партийной дисциплины. Это очень своевременные, назревшие решения. Ведь даже в практике своей думской фракции мы сталкиваемся со случаями, когда не удается выступить «единым фронтом», выработать единую позицию. Конечно, полемика при обсуждении вопросов будет всегда, в спорах рождается истина, но в конечном счете меньшинство должно подчиниться мнению большинства. Никогда нельзя забывать, что, высказывая публично свое мнение, депутат говорит не от себя лично - он представляет Партию. Думаю, что предложенные новшества отражают курс на очищение Партии от случайных людей. Если Партия будет меняться, начиная от этических норм и заканчивая профессиональными качествами, будет меняться и страна.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус положительно оценил запуск в феврале 2019 года образовательного проекта «Другой университет»:

- Особенность нового проекта «Молодой Гвардии» в том, что его программа будет сформирована с учетом пожеланий его участников. По каким темам будут проводиться занятия, с какими спикерами – все это участники проекта смогут самостоятельно определять с экспертами. Помимо обучения, в рамках проекта будет организовано продвижение молодежных идей по решению социально-значимых проблем. Всего за 2019 год проект планирует охватить до 100 000 человек из 15 пилотных регионов. На таких же принципах - свобода выбора, разнообразная тематика, доступность - мы выстраиваем и региональные проекты по политическому обучению молодежи. В декабре мы провели первую двухдневную региональную Школу парламентаризма. Это был «пробный шар», который тем не менее получил позитивный резонанс от его участников. И мы теперь думаем о ее регулярном проведении не менее двух раз в год. Мы убедились, что это успешный обучающий формат, который очень востребован начинающими политиками.