Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2018
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17:32, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

«Единая Россия» взяла курс на обновление

Комментируя  итоги завершившегося в Москве XVIII  Съезда  Партии «Единая Россия», его участники-сахалинцы сделали акцент на особо важных, с их точки зрения,  моментах. В  частности, руководитель Региональной общественной приемной Партии, депутат областной Думы Наталья Захарчук считает, что обновление Партии должно начинаться  с человека:

-  Для меня  в  выступлении на Съезде нашего Президента Владимира Владимировича Путина были очень важными слова о том, что авторитет партии нужно заслужить - заслужить  упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим. Считаю, что авторитет Партии начинается с каждого человека, с его ответственности, морального облика.

На Съезде  были приняты решения прописать в Уставе Партии этические нормы для ее членов, а также создать федеральную Комиссию по этике  по рассмотрению нарушений партийной дисциплины. Это очень своевременные, назревшие решения.  Ведь  даже в практике своей думской фракции мы сталкиваемся со случаями, когда не удается выступить «единым фронтом», выработать  единую позицию.  Конечно, полемика  при обсуждении вопросов будет всегда, в спорах рождается истина, но  в конечном счете меньшинство должно подчиниться мнению большинства. Никогда нельзя забывать, что, высказывая публично свое мнение, депутат говорит не от себя лично - он представляет  Партию. Думаю, что предложенные новшества отражают  курс на  очищение Партии от случайных  людей. Если Партия будет меняться, начиная от этических норм и заканчивая профессиональными качествами, будет меняться и страна.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус положительно оценил  запуск в феврале 2019 года образовательного проекта «Другой университет»:

- Особенность  нового проекта «Молодой Гвардии»  в том, что его программа будет сформирована с учетом пожеланий его участников. По каким темам будут проводиться занятия, с какими спикерами – все это участники проекта смогут самостоятельно определять с экспертами. Помимо обучения, в рамках проекта будет организовано продвижение молодежных идей по решению социально-значимых проблем. Всего за 2019 год проект планирует охватить до 100 000 человек из 15 пилотных регионов. На таких же принципах  - свобода выбора, разнообразная тематика,  доступность  - мы выстраиваем и региональные проекты  по политическому обучению молодежи. В декабре мы провели  первую двухдневную региональную Школу парламентаризма. Это был «пробный шар», который тем не менее получил позитивный резонанс от его участников. И мы теперь думаем о ее регулярном  проведении не менее двух раз в год. Мы убедились, что это успешный обучающий формат, который очень востребован начинающими политиками.

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