Валерий Лимаренко рассказал о кардинальных изменениях в России за 25 лет
Валерий Лимаренко поздравил жителей Сахалинской области с Днем Конституции Российской Федерации. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию принятия основного закона государства, состоялось в доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска. Участие в нем приняли представители органов власти, депутаты, общественники, ветераны, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе губернатора.
- Искренне рад поздравить вас с одним из самых главных государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации! 25 лет назад наш народ сделал очень важный и ответственный выбор, который повлиял на дальнейшее развитие России, на судьбу всех ее граждан. В этот день всенародным голосованием была принята новая Конституция страны. За прошедшие четверть века в нашей стране действительно произошли кардинальные изменения. Люди получили возможность реализовать профессиональный и творческий потенциал. Создать свое дело, активно участвовать в жизни города, области, всего государства. После тяжелых лет застоя стали вновь открываться производства, строиться социальные объекты, жилье, развиваться дорожная и транспортная инфраструктуры, - сказал глава Сахалинской области.
Все это, отметил он, происходит и в Сахалинской области. Сегодня здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, ведущие отрасли экономики, такие как нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, угледобыча, туризм демонстрируют уверенный рост. В социальной сфере запущена большая программа по строительству школ, возводятся новые объекты в здравоохранении, культуре и спорте. Большое внимание уделяется поддержке материнства и детства, людей старшего поколения.
- Но главные задачи еще впереди. Предстоит многое сделать для повышения транспортной доступности островов, продолжить переселение из ветхого и аварийного жилья, повысить качество услуг в здравоохранении и образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, других сферах. Я верю, что совместными усилиями мы добьёмся положительных результатов, - заявил Валерий Лимаренко.
В ходе торжественного мероприятия глава региона наградил сахалинцев Почетными грамотами областного правительства за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие демократических основ государства и в связи с 25-летием со дня принятия Конституции Российской Федерации.
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