Жители Москвы интересуются возможностью делать карьеру на Сахалине
Большое внимание посетителей фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» привлекла экспозиция Сахалинской области. Мероприятие, рассчитанное в первую очередь на молодежь, организовано при участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и правительства столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.
В первый же день фестиваля участники островной делегации ответили на тысячи вопросов о том, как получить востребованное профессиональное образование и перспективную работу на Сахалине и Курилах, совершить туристическую поездку в регион, которая запомнится на всю жизнь.
- Сегодня основной вектор политики России смещается на восток, - заметил Алексей Успенский, министр экономического развития Сахалинской области. – Это создает особо благоприятные условия для молодых людей, которые свяжут свою жизнь с Сахалином и Курилами, занимающими очень выгодное положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наш край богат нефтью, газом, углем, ценными морскими биологическими ресурсами. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, развивается индустрия гостеприимства. Перед молодежью открываются прекрасные возможности для учебы, профессиональной карьеры, а также отдыха.
Вся территория фестиваля разделена на несколько тематических зон. На площадке «Образование» представлена информация о высших и средних учебных заведениях, системе дополнительного образования Сахалинской области.
- Жителей столицы трудно удивить возможностями нашей сферы образования, - отметил Денис Добреев, директор островного техникума сервиса. – Однако многих гостей удивляет, насколько широкий спектр мер поддержки молодых специалистов действует в нашем регионе. Это может стать весомым конкурентным преимуществом Сахалинской области в плане привлечения специалистов на фоне других субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного округа.
Врач-стоматолог Эмин Зейналов в этом году получил диплом и сейчас проходит подготовку в ординатуре. На фестиваль пришел, чтобы узнать о перспективах трудоустройства на Дальнем Востоке. Особое внимание молодого медика привлекла Сахалинская область.
- Мне показали видеоролик о Сахалине, там очень красивая природа, - поделился он. – Что очень важно, рассказали о льготах, которые установлены в регионе для молодых специалистов, о «подъемных» и возможностях получения жилья. Поэтому склоняюсь в пользу Сахалинской области. Переезд на остров меня не пугает. На Дальнем Востоке есть хорошие перспективы стать востребованным высококвалифицированным специалистом.
Среди интересующихся трудоустройством в островном регионе – не только медики.
- Отрадно, что к нам активно идет молодежь, - сказал Александр Першуткин, представитель компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». – Ее интересует возможность стажировок в компаниях с мировым именем, которые ведут добычу нефти и газа на шельфе Сахалина, льготы для молодых специалистов. Что касается представителей старшего поколения, то обращаются геологи и геофизики, другие состоявшиеся специалисты, которые хотят найти работу на островах. Не исключено, что среди них есть и будущие сотрудники нашей компании.
У стенда, посвященного туристическому потенциалу островного региона, - не протолкнуться.
- Мы, конечно, рассказываем гостям о ключевых достопримечательностях региона, - рассказала Наталья Пахолкова, директор департамента туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. – Но, самое важное, – предоставляем возможность увидеть их лично. Для этого каждый день во время фестиваля проводим лотерею, в которой может принять участие любой желающий. Приз – недельная поездка на Сахалин. Предусмотрено проживание в одной из лучших гостиниц областного центра, катание на горных лыжах, снегоходах и собачьих упряжках. Первую путевку уже выиграла молодая жительница столицы. Впереди – розыгрыш еще двух путевок.
- Очень хотелось бы побывать на Сахалине, - рассказала москвичка Анастасия, которая также приняла участие в лотерее. – Добрые люди, горы, прекрасная и суровая природа - все это так романтично.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 17:35 13 Декабря В Южно-Сахалинске планируют построить образовательный квартал
- 15:45 13 Декабря Горнолыжный сезон в Южно-Сахалинске стартует 23 декабря
15:24 13 Декабря Вопросы подготовки спортивного резерва по базовым видам спорта обсудили в Южно-Сахалинске
- 16:52 13 Декабря Валерий Лимаренко поручил оперативно решить проблему с теплоснабжением в селе Тунгор Охинского района
16:01 20 Ноября В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
18:01 22 Ноября В сахалинском селе Онор сдали арендный дом
16:09 19 Ноября В Поронайске сдали новые арендные дома
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
Выбор редакции
- 17:36 Вчера Алексей Белик назначен исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области
- 16:41 Вчера На всероссийских соревнованиях островные горнолыжники четыре раза поднимались на пьедестал почета
- 16:33 Вчера Валерий Лимаренко анонсировал новую программу благоустройства в Сахалинской области
- 16:25 Вчера В Южно-Сахалинске сбили пешехода
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 13:53 Вчера Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?