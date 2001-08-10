Жители Москвы интересуются возможностью делать карьеру на Сахалине

Большое внимание посетителей фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» привлекла экспозиция Сахалинской области. Мероприятие, рассчитанное в первую очередь на молодежь, организовано при участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и правительства столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.

В первый же день фестиваля участники островной делегации ответили на тысячи вопросов о том, как получить востребованное профессиональное образование и перспективную работу на Сахалине и Курилах, совершить туристическую поездку в регион, которая запомнится на всю жизнь.

- Сегодня основной вектор политики России смещается на восток, - заметил Алексей Успенский, министр экономического развития Сахалинской области. – Это создает особо благоприятные условия для молодых людей, которые свяжут свою жизнь с Сахалином и Курилами, занимающими очень выгодное положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наш край богат нефтью, газом, углем, ценными морскими биологическими ресурсами. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, развивается индустрия гостеприимства. Перед молодежью открываются прекрасные возможности для учебы, профессиональной карьеры, а также отдыха.

Вся территория фестиваля разделена на несколько тематических зон. На площадке «Образование» представлена информация о высших и средних учебных заведениях, системе дополнительного образования Сахалинской области.

- Жителей столицы трудно удивить возможностями нашей сферы образования, - отметил Денис Добреев, директор островного техникума сервиса. – Однако многих гостей удивляет, насколько широкий спектр мер поддержки молодых специалистов действует в нашем регионе. Это может стать весомым конкурентным преимуществом Сахалинской области в плане привлечения специалистов на фоне других субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного округа.

Врач-стоматолог Эмин Зейналов в этом году получил диплом и сейчас проходит подготовку в ординатуре. На фестиваль пришел, чтобы узнать о перспективах трудоустройства на Дальнем Востоке. Особое внимание молодого медика привлекла Сахалинская область.

- Мне показали видеоролик о Сахалине, там очень красивая природа, - поделился он. – Что очень важно, рассказали о льготах, которые установлены в регионе для молодых специалистов, о «подъемных» и возможностях получения жилья. Поэтому склоняюсь в пользу Сахалинской области. Переезд на остров меня не пугает. На Дальнем Востоке есть хорошие перспективы стать востребованным высококвалифицированным специалистом.

Среди интересующихся трудоустройством в островном регионе – не только медики.

- Отрадно, что к нам активно идет молодежь, - сказал Александр Першуткин, представитель компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». – Ее интересует возможность стажировок в компаниях с мировым именем, которые ведут добычу нефти и газа на шельфе Сахалина, льготы для молодых специалистов. Что касается представителей старшего поколения, то обращаются геологи и геофизики, другие состоявшиеся специалисты, которые хотят найти работу на островах. Не исключено, что среди них есть и будущие сотрудники нашей компании.

У стенда, посвященного туристическому потенциалу островного региона, - не протолкнуться.

- Мы, конечно, рассказываем гостям о ключевых достопримечательностях региона, - рассказала Наталья Пахолкова, директор департамента туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. – Но, самое важное, – предоставляем возможность увидеть их лично. Для этого каждый день во время фестиваля проводим лотерею, в которой может принять участие любой желающий. Приз – недельная поездка на Сахалин. Предусмотрено проживание в одной из лучших гостиниц областного центра, катание на горных лыжах, снегоходах и собачьих упряжках. Первую путевку уже выиграла молодая жительница столицы. Впереди – розыгрыш еще двух путевок.

- Очень хотелось бы побывать на Сахалине, - рассказала москвичка Анастасия, которая также приняла участие в лотерее. – Добрые люди, горы, прекрасная и суровая природа - все это так романтично.