Алексей Белик назначен исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко в ходе рабочего совещания, на котором он также принял заявление об отставке от Веры Щербины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалиснкой области.

– Мы видим правительство, работающее эффективно, и нужно сделать так, чтобы движение было только к развитию и в интересах жителей Сахалина и Курил. Веру Георгиевну ждут большие и серьезные дела, и я хочу ее с этим поздравить, – сказал Валерий Лимаренко, вручив коллеге цветы. – Документы о назначении заместителем председателя правительства Белика Алексея Васильевича на новую должность я подпишу сегодня.

Вера Щербина с сентября 2015 года являлась первым заместителем председателя правительства Сахалинской области. В январе 2016 года она была назначена председателем правительства островного региона.

– Хочу поблагодарить за понимание временно исполняющего обязанности губернатора и коллег, которые работали со мной все это время. Мы вместе достигали успехов и преодолевали возникающие трудности. Уверена, что все положительные практики, которые уже внедрены в регионе будут продолжены, – сказала Вера Щербина.

Белик Алексей Васильевич окончил Кубанский государственный технологический университет, экономист по специальности «Финансы и кредит». С 2005 по 2006 годы работал специалистом 1 категории отдела контроля исполнения бюджета департамента финансов и отчетности, ведущий специалист отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта, главный специалист-эксперт отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. Москва.

С 2006 по 2015 годы был главным специалистом по Приволжскому федеральному округу в департаменте по работе с контрагентами, руководитель проекта управления реализации жилищных проектов департамента жилищного финансирования, руководитель проекта управления реализации пилотных проектов департамента развития системы рефинансирования, начальник отдела организации работы и поддержки инфраструктуры управления развития инфраструктуры, начальник управления региональной политики департамента корпоративного управления службы стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», г. Москва.

С 2015 по 2016 годы – руководитель по реализации жилищных проектов и проектов социальной инфраструктуры АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», г. Москва.

В Сахалинской области Александр Белик начал работать в должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска в 2016 году. В 2017 был назначен министром экономического развития Сахалинской области, затем – на должность заместителя председателя регионального правительства.

Женат, воспитывает двоих сыновей.