Тихоокеанское
информационное агентство
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17:36, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Алексей Белик назначен исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области

Алексей Белик назначен исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области

Алексей Белик назначен исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко в ходе рабочего совещания, на котором он также принял заявление об отставке от Веры Щербины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалиснкой области.

– Мы видим правительство, работающее эффективно, и нужно сделать так, чтобы движение было только к развитию и в интересах жителей Сахалина и Курил. Веру Георгиевну ждут большие и серьезные дела, и я хочу ее с этим поздравить, – сказал Валерий Лимаренко, вручив коллеге цветы. – Документы о назначении заместителем председателя правительства Белика Алексея Васильевича на новую должность я подпишу сегодня.

Вера Щербина с сентября 2015 года являлась первым заместителем председателя правительства Сахалинской области. В январе 2016 года она была назначена председателем правительства островного региона.

– Хочу поблагодарить за понимание временно исполняющего обязанности губернатора и коллег, которые работали со мной все это время. Мы вместе достигали успехов и преодолевали возникающие трудности. Уверена, что все положительные практики, которые уже внедрены в регионе будут продолжены, – сказала Вера Щербина.

Белик Алексей Васильевич окончил Кубанский государственный технологический университет, экономист по специальности «Финансы и кредит». С 2005 по 2006 годы работал специалистом 1 категории отдела контроля исполнения бюджета департамента финансов и отчетности, ведущий специалист отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта, главный специалист-эксперт отдела бюджетного финансирования департамента финансов и бухгалтерского учёта министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. Москва.

С 2006 по 2015 годы был главным специалистом по Приволжскому федеральному округу в департаменте по работе с контрагентами, руководитель проекта управления реализации жилищных проектов департамента жилищного финансирования, руководитель проекта управления реализации пилотных проектов департамента развития системы рефинансирования, начальник отдела организации работы и поддержки инфраструктуры управления развития инфраструктуры, начальник управления региональной политики департамента корпоративного управления службы стратегического планирования и корпоративного управления ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», г. Москва.

С 2015 по 2016 годы – руководитель по реализации жилищных проектов и проектов социальной инфраструктуры АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», г. Москва.

В Сахалинской области Александр Белик начал работать в должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска в 2016 году. В 2017 был назначен министром экономического развития Сахалинской области, затем – на должность заместителя председателя регионального правительства.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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