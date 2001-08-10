Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2018
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Из правительства Сахалинской области ушел Антон Волошко
19:02, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Из правительства Сахалинской области ушел Антон Волошко

Сахалинское правительство покинул первый заместитель губернатора Антон Волошко. По сообщению astv.ru, он сделал это сегодня, 17 декабря.

Как пишет издание, Волошко совмещал должности главы аппарата и первого заместителя губернатора.

В последнее время, сообщил источник в правительстве региона, первый вице-губернатор находился в отпуске без сохранения заработной платы. Его обязанности исполнял И Сен Чер.

Антон Волошко с 2015 года был пресс-секретарем губернатора Олега Кожемяко. Позже он возглавил аппарат главы региона в ранге его первого заместителя.

Ранее, как сообщало ТИА «Острова», стало известно об уходе председателя правительства Веры Щербины. Ее обязанности стал исполнять Алексей Белик.

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