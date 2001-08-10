Андрей Турчак поздравил Олега Кожемяко с уверенной победой

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поздравил Олега Кожемяко с победой после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Приморского края, которые прошли 16 декабря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Поздравляю вас с уверенной и честной победой. Вы показали себя ответственным и надежным руководителем, моментально включились в работу и начали решать проблемы жителей. И люди это увидели», - сказал секретарь Генсовета Партии.

«Предстоит большая работа по выполнению программы развития и предвыборных наказов жителей. При реализации всех проектов во главе должны быть интересы людей», - подчеркнул Турчак.

Он отметил, что Приморское региональное отделение Партии будет оказывать необходимую поддержку и помощь Олегу Кожемяко и его команде в реализации намеченных целей по развитию края и улучшению жизни граждан.

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона набирает 61,88% голосов избирателей, его ближайший соперник - 25,16%.