Валерий Лимаренко: Эффективный бюджет должен учитывать интересы всех жителей Сахалинской области

Глава островного региона сегодня принял участие в заседании фракции «Единая Россия» в областной Думе. Основным вопросом стало принятие поправок в региональный бюджет на 2019-2021 годы. В их основу легли предложения жителей, озвученные на публичных слушаниях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Как отметил Валерий Лимаренко, ни один запрос сахалинцев и курильчан не был оставлен без внимания. На реализацию инициатив островитян в бюджете предусматривается около 2,2 миллиарда рублей.

– Вместе с вами мы уже приняли бюджет региона в первом чтении, и вскоре предстоит утвердить этот документ во втором, окончательном. Призываю вас учесть все предложения, поступившие от жителей области. По-настоящему главный финансовый документ станет эффективным только тогда, когда будет представлять интересы всех островитян, – обратился Валерий Лимаренко к депутатам областной Думы.

Ранее глава региона предложил запланировать на следующий год расходы на решение целого ряда проблем, обозначенных участниками недавних публичных слушаний. Так, 50 миллионов рублей потребуется на социальные выплаты по программе жилищного строительства для ветеранов труда и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Такую же сумму, по мнению сахалинцев, необходимо предусмотреть на лечение катаракты в частных клиниках. Около 3 миллионов рублей предлагается направить на единовременные денежные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий, а также родственникам погибших при боевых действиях.

За три года 700 миллионов рублей потребуется на реконструкцию автодороги Арсентьевка – Ильинское. На 100 миллионов в 2019 году планируется приобрести технику для проведения дорожных работ в муниципальных образованиях.

Кроме того, поступило предложение – свыше 82 миллионов в следующие три года направить на газификацию села Владимировка. А на реконструкцию стадиона школы №2 в Шахтерске потребуется более 67 миллионов рублей. Около 40 миллионов рублей предлагается заложить в бюджете на строительство культурного центра в Корсакове, где разместятся кинотеатр, выставочный зал и бизнес-инкубатор.