В областном центре обсудили пути сотрудничества с южнокорейской провинцией Кангвон

В Южно-Сахалинске прошла встреча мэра Сергея Надсадина с представителем администрации провинции Кангвон (Республика Корея) Ли Шин У. Стороны обсудили перспективные пути сотрудничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Глава областного центра подчеркнул, что город и отдельные муниципалитеты Республики Корея связывают многолетние отношения в гуманитарной, торговой, строительной и других сферах, обусловленные историческими и экономическими условиями.

Представитель корейской стороны рассказал о потенциале провинции в сфере производства медицинского оборудования, переработки морских биоресурсов, туризма.

- В следующем году мы бы хотели наладить связи с Южно-Сахалинском, - отметил он.

Сергей Надсадин заявил, что особый интерес для города представляют инвестиционные проекты, которые повлекут создание рабочих мест для южносахалинцев. Также мэр рассказал, что в настоящее время в областном центре реализуется концепция «Умный город» по созданию единого цифрового пространства. И администрация заинтересована в возможных предложениях о сотрудничестве от высокотехнологичных компаний провинции Кангвон.