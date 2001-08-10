В областном центре обсудили пути сотрудничества с южнокорейской провинцией Кангвон
В Южно-Сахалинске прошла встреча мэра Сергея Надсадина с представителем администрации провинции Кангвон (Республика Корея) Ли Шин У. Стороны обсудили перспективные пути сотрудничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Глава областного центра подчеркнул, что город и отдельные муниципалитеты Республики Корея связывают многолетние отношения в гуманитарной, торговой, строительной и других сферах, обусловленные историческими и экономическими условиями.
Представитель корейской стороны рассказал о потенциале провинции в сфере производства медицинского оборудования, переработки морских биоресурсов, туризма.
- В следующем году мы бы хотели наладить связи с Южно-Сахалинском, - отметил он.
Сергей Надсадин заявил, что особый интерес для города представляют инвестиционные проекты, которые повлекут создание рабочих мест для южносахалинцев. Также мэр рассказал, что в настоящее время в областном центре реализуется концепция «Умный город» по созданию единого цифрового пространства. И администрация заинтересована в возможных предложениях о сотрудничестве от высокотехнологичных компаний провинции Кангвон.
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