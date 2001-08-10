Более 1500 заявок подано на участие в учебном модуле высшей партийной школы «Политический лидер»
За 10 дней с момента старта высшей партийной школы и первого учебного модуля «Политический лидер» из регионов подано более 1500 заявок на участие. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии.
«Количество заявок говорит о большом интересе к проекту. Мы видим, что проект действительно востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию. Причем заявки подают не только партийцы и сторонники, но и эксперты, активисты и координаторы наших партийных проектов, дискуссионных площадок. Этот учебный модуль ориентирован на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы», – рассказала Баталина, отметив, что во время проведения предсъездовских дискуссий из регионов поступало множество запросов на совершенствование обучающих программ.
«Участники учебного модуля смогут не только пройти обучение, но и по итогам войти в кадровый резерв «Единой России». Сейчас формируется положение о резерве. Партия заинтересована в сильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах», – подчеркнула Баталина.
В свою очередь, научный руководитель высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина рассказала, что задача образовательного модуля состоит в том, чтобы существенно обогатить знания участников о политическом лидерстве. «Это позволит значительно повысить эффективность политического участия, раскрыть потенциал слушателей, найти новых лидеров, помочь их личностному развитию и политическому продвижению. В этом – ключевая миссия и Высшей партийной школы в целом, и данного модуля в частности», - подчеркнула она.
Напомним, «Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках высшей партийной школы. Регистрация участников стартовала 7 декабря и продлится до 28 декабря 2018 года. Участниками проекта могут стать люди в возрасте от 20 до 50 лет: члены, сторонники Партии, члены фракций Партии в Законодательных собраниях и представительных органах муниципальных образований, активные граждане, участвующие в реализации федеральных и региональных партийных проектов, и другие. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте.
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