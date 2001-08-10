Мэр Сергей Надсадин встретился с активистами движения «Сахалинская гвардия»

Активисты движения «Сахалинская гвардия», которое объединяет заслуженных сахалинцев и курильчан, всегда принимают активное участие в общественной жизни Южно-Сахалинска и островного региона в целом. Их опыт, советы и предложения ценны для администрации Южно-Сахалинска. Мэр Сергей Надсадин регулярно встречается с гвардейцами, чтобы обсудить текущую ситуацию, пути развития города, ответить на вопросы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Встреча прошла в неформальной обстановке с концертными номерами от творческих коллективов, дружеским общением и новогодними поздравлениями. Обращаясь к собравшимся, мэр Сергей Надсадин отметил, что именно при их участии происходило становление города и области и теперь сахалинцы и курильчане пользуются результатами этой работы во всех сферах жизни.

- Мы вместе с вами продолжаем развивать наш город. Движемся планомерно в русле тех задач, которые наметили в ходе круглых столов и общественных советов еще в 2014 году. Мы помним ваши наказы, принимаем критику. Стараемся работать так, чтобы горожане были довольны темпами благоустройства, тем, как преображаются дворы и озеленяется город, строим школы и детские сады, новые жилые кварталы. Многое сделано, но еще многое предстоит, - сказал Сергей Надсадин.

Выйти к микрофону в этот вечер мог каждый желающий. Активисты отмечали результативную работу мэра и его команды по благоустройству и сошлись во мнении, что в последние годы город изменился.

- Мы видим, что происходят качественные изменения. Будь то ремонт дорог, улиц или дворов - наблюдаем системный подход и комплексную работу. Если дорога - то асфальт, бордюры, качественная плитка, освещение, - говорит участник движения, помощник депутата Государственной Думы Александр Романов. - Мы живем здесь и не всегда замечаем эту работу. Но те, кто некоторое время не был в городе, видят результат.

- Я в своем районе живу 44 года. И сейчас просто его не узнаю, - сказал председатель общественного движения Николай Бондаренко. - Смотрю в окно - красивый заасфальтированный двор, детские и спортивные площадки, клумбы.

Отметим, «Сахалинская гвардия» тоже принимает активное участие в благоустройстве. По их инициативе и при личном участии в этом году высажены плодовые деревья на бульваре Анкудинова, заложена Аллея чекистов.

Администрация Южно-Сахалинска всегда откликается на инициативы и предложения «Сахалинской гвардии». Так, по их обращению в Городскую Думу направлен и будет рассмотрен в феврале вопрос об установлении дополнительной меры социальной поддержки для детей войны - единовременной денежной выплаты ко дню окончания Второй мировой войны. В Южно-Сахалинске проживает более 8 тысяч горожан этой категории.