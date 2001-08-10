Александр Козлов обсудил с Валерием Лимаренко реализацию национальной программы развития Дальнего Востока

В рамках рабочего визита в Сахалинскую область Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Валерием Лимаренко. Они обсудили вопросы, касающиеся развития региона. Так, Александр Козлов призвал главу области активно включиться в подготовку национальной программы развития Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Национальная программа разрабатывается для того, чтобы объединить все мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Знаю, что вы будете разрабатывать новую стратегию Сахалина, поэтому предлагаю вам сразу делать это в рамках национальной программы всего Дальнего Востока, - сказал Александр Козлов.

Валерий Лимаренко рассказал, что формирование новой стратегии развития Сахалинской области начнется с января 2019 года. Основными направлениями станет, что Сахалин – это остров с высокими технологиями, с комфортным проживанием, с развитой туристической, инженерной и цифровой инфраструктурой

- Стратегия предложит конкретные шаги по улучшению качества жизни в островном регионе. Эта стратегия, прежде всего, будет учитывать запросы и желания жителей Сахалинской области. А наши жители - это дальневосточники. Поэтому, конечно же, Сахалин активно включится в подготовку национальной программы развития всего Дальневосточного округа, - отметил Валерий Лимаренко

На первом этапе формирования национальной программы развития Дальнего Востока участие может принять любой гражданин страны. С 15 декабря запустился специализированный сайт www.dv2025.рф. За 4 дня там уже зарегистрировалось 416 пользователей, от которых поступило более 300 предложений. До конца года на сайте будет подключен модуль рейтингового голосования по поступившим предложениям. Также обсуждения национальной программы будут проходить в муниципалитетах, региональных правительствах и законодательных органах территорий. После все предложения будут вынесены на федеральный уровень. Программа развития должна быть готова к 1 сентября 2019 года.

Помимо национальной программы развития Дальнего Востока Александр Козлов и Валерий Лимаренко обсудили подготовку к международным спортивным играм «Дети Азии», а также строительство и реконструкцию социальных объектов