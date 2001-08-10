Итоговое в этом году заседание инвестиционно-строительного совета прошло в Южно-Сахалинске

Его посвятили рассмотрению ряда актуальных вопросов, которые сегодня интересуют представителей строительной отрасли и инвесторов. В заседании приняли участие сотрудники и руководители ряда профильных городских и областных организаций, а также сотрудники муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В повестку дня были внесены три вопроса. По первому - «О критериях к объектам незавершенного строительства, в отношении которых может быть принято решение об изъятии» - исчерпывающую информацию присутствующим предоставила директор департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска Ирина Жирова. Она рассказала об изменениях в Земельном и Гражданском кодексах, в результате чего у органов местного самоуправления появилось право обращаться в суд с требованием о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов после истечения срока договора аренды земельного участка. Сейчас муниципалитету необходимо утвердить критерии, согласно которым будут приниматься решения о необходимости обращения в суд с требованиями об изъятии объекта незавершенного строительства. Все эти изменения призваны обеспечить использование земельных участков в соответствии с разрешенным использованием и сроками, установленными договором аренды. Департаментом землепользования уже ведется работа по подготовке необходимого пакета документов. Вместе с тем, отмечают участники заседания, при принятии таких решений должны учитываться интересы застройщиков и инвесторов. В этой связи принято решение организовать сбор предложений по данному вопросу от членов совета. Срок - до конца января.

По второму вопросу, касающемуся предложений администрации города о реализации проектов на условиях муниципально-частного партнерства (МЧП), с докладом выступил директор департамента экономического развития Павел Павленко. Он отметил, что сегодня системными точками роста, требующими привлечения частных инвестиций, являются такие направления, как создание комфортной городской среды и развитие жилищного строительства. И в настоящее время муниципалитетом планируется реализация ряда инвестиционных проектов на условиях МЧП и посредством заключения концессионных соглашений. В частности, это строительство многоуровневых паркингов, реконструкция бани в Синегорске, создание питомника саженцев и др. Павел Павленко рассказал о каждом из заявленных проектов, подчеркнув значимость их реализации для городского округа.

Обсуждая этот вопрос, члены инвестиционно-строительного совета предложили обсудить данные проекты также на совещании с участием общественной организации «Союз архитекторов России». Оно состоится в ближайшее время.

С заключительным, третьим вопросом - «Функции технического заказчика при выполнении муниципального заказа в сфере градостроительной деятельности» - выступил генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский. Он рассказал присутствующим об изменениях, которые в 2018 году были внесены в Градостроительный кодекс и отдельные акты РФ, а также напомнил о ряде требований, которые должны включить в состав аукционной документации государственные и муниципальные заказчики при проведении закупок на капитальный ремонт зданий и сооружений. В протокол совета по данному вопросу включен пункт для ряда профильных ведомств муниципалитета, чтобы они выстраивали свою работу с учетом вышеуказанного.

В завершение заседания организаторы поблагодарили присутствующих за плодотворную работу. Стоит отметить, что в уходящем году развитие инвестиционно-строительной деятельности, поддержка инвестпроектов и в целом бизнес-сообщества были среди ключевых приоритетов мэрии.

В 2018-м широко применялись такие формы взаимодействия с представителями бизнеса, как проведение круглых столов и семинаров, причем не только в администрации города. Ярким примером взаимодействия стали тематические встречи в формате «Бизнес и власть. Откровенный разговор». Они проводятся по инициативе и при непосредственном участии мэра города Сергея Надсадина и востребованы общественностью. На этих мероприятиях стороны могут откровенно и конструктивно обсудить самые острые вопросы.

Большую популярность с каждым годом приобретает бизнес-конференция «ЮСАБИКО». В ноябре этого года Южно-Сахалинск стал местом проведения второго такого мероприятия, первое прошло в преддверии 135-летия города в сентябре 2017-го. Конференция «ЮСАБИКО-2018» собрала бизнесменов и потенциальных инвесторов не только из Южно-Сахалинска, но и из Москвы, Хабаровска, Якутии. Ее участникам был предложен ряд проектов для реализации в различных отраслях. В департаменте экономического развития подчеркнули: итогом конференции стал ряд договоренностей и планов по долгосрочному сотрудничеству муниципалитета с бизнес-сообществом.

По словам Павла Павленко, в 2019 году муниципалитет продолжит работу по развитию инвестиционной деятельности на территории городского округа. Уже запланирован к проведению ряд мероприятий, которые будут интересны как бизнес-сообществу, так и широкой общественности.