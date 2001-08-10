Валерий Лимаренко обсудил вопросы развития Сахалинской области с общественниками

Глава региона принял участие в заседании Общественной палаты региона. На встрече поднимались проблемы развития медицины, образования, экологической ситуации и другие значимые для сахалинцев и курильчан вопросы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

– Общественная палата играет важную роль в жизни региона. Вы являетесь своего рода проводником идей и предложений между жителями островов и властью, помогаете решать действительно важные для людей вопросы и проблемы. И, конечно же, это важное дело нужно продолжать, – обратился к общественникам Валерий Лимаренко.

Он также отметил, что важно учитывать мнение каждого, кто заинтересован в улучшении жизни на Сахалине и Курилах, независимо от политических взглядов.

Одной из самых злободневных члены сахалинской Общественной палаты назвали проблему качества и доступности медицинских услуг.

– Для любой семьи в приоритете три составляющих: жилье, образование и здоровье. Что касается последнего, то на островах ощущается нехватка медицинских специалистов. Нередко сахалинцам приходится выезжать на диагностику и лечение в другие регионы и даже страны, – сказала председатель комиссии по вопросам семьи, директор благотворительного фонда «Радость жизни» и многодетная мама Елена Сурдина.

Решение проблем здравоохранения ранее глава региона назвал одной из приоритетных задач для островного правительства.

– Очевидно, что сегодня Сахалинской области нужны высококвалифицированные специалисты, и у нас есть ресурсы, чтобы собрать лучших врачей в островных клиниках. Давайте вместе подумаем, как это осуществить, но, на мой взгляд, в первую очередь, необходимо поднимать заработную плату, выплачивать самые высокие, по сравнению с остальными регионами подъемные, и обеспечивать специалистов жильем, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Также врио губернатора Сахалинской области и общественники обсудили вопросы повышения качества образования на островах. Достичь этого можно, в том числе благодаря открытию в области кафедр ведущих вузов страны и развитию дистанционных технологий обучения. А улучшить экологическую ситуацию на Сахалине и Курилах, по мнению общественников, должна помочь система раздельного сбора мусора.

– Обращения, которые поступают в Общественную палату, бывают частными, они касаются только одного человека, одной семьи. Но есть вопросы, которые затрагивают развитие Сахалинской области, Дальнего Востока и всей нашей страны. Когда между общественностью и властью налажен конструктивный диалог, решение любых проблем происходит быстрее, – отметил председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

На встрече с общественниками Валерий Лимаренко также вручил ряд благодарственных писем правительства Сахалинской области. За вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение и укрепление семейных ценностей, популяризацию культурно-исторического наследия награждены директор музея книги Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова и атаман Углегорской казачьей станицы «Радонежская» Алексей Криволап.

Напомним, третий созыв Общественной палаты Сахалинской области начал работу 1 июня 2016 года. Сегодня в организации состоят 30 активистов. Общественная палата включает комиссии по вопросам здравоохранения, образования и культуры; семьи; молодежи и спорта; по экономическому развитию, местному самоуправлению и жилищно‐коммунальной политике; по вопросам развития гражданского общества и общественному контролю; по патриотическому воспитанию, межнациональным и межрелигиозным отношениям; по экологии и охране окружающей среды.