Валентина Матвиенко отметила работу администрации Южно-Сахалинска по благоустройству города
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии, затронув важность работы по благоустройству городов, остановилась на успехах администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что среда, в которой живут люди, создает настроение, воспитывает вкус и в целом позитивно влияет на любовь к малой родине. Поэтому благоустройству городов нужно уделять больше внимания. Сейчас разрабатываются и действуют различные программы.
Она привела в пример реакцию мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина на конструктивную критику. В частности, после озвученных замечаний муниципалитетом были приглашены специалисты для разработки плана развития города, и уже через год областной центр представил в Совете Федерации презентацию дальнейшего развития и благоустройства.
В 2018 году в Южно-Сахалинске отремонтированы 32 укрупненные дворовые территории (около 70 домов), установлено 69 площадок для игр и занятий спортом.
Отремонтировано 45 фасадов и 24 кровли жилых домов.
Отремонтировано, построено и благоустроено около 12 километров дорог.
Отремонтировано и построено 3 сквера, благоустроена общественная территория в Луговом, построен комплекс «Солнечная поляна».
Высажено более 350 тысяч цветов, более 33 тысяч кустарников, более 1000 деревьев.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 12:01 20 Декабря Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона
13:51 20 Декабря Фотовыставкой завершится поисковый сезон на Сахалине
17:35 20 Декабря В Южно-Сахалинске украсили стену рисунками школьников
16:15 20 Декабря Мэр Сергей Надсадин встретился с активистами движения «Сахалинская гвардия»
16:16 27 Ноября Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей
16:47 30 Ноября Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними
18:35 29 Ноября Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация
16:28 28 Ноября Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
Выбор редакции
- 22:06 Вчера В Невельске жители и бизнес обсудят вопросы минимизации угольной пыли
- 17:01 Вчера Южносахалинцев приглашают на ярмарку за новогодними подарками ручной работы
- 16:35 Вчера На Курильских островах военных заселили в новое общежитие
- 16:14 Вчера Сахалинцы приняли участие финальном этапе танцевальной серии Grand Slam
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?