Валентина Матвиенко отметила работу администрации Южно-Сахалинска по благоустройству города

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии, затронув важность работы по благоустройству городов, остановилась на успехах администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что среда, в которой живут люди, создает настроение, воспитывает вкус и в целом позитивно влияет на любовь к малой родине. Поэтому благоустройству городов нужно уделять больше внимания. Сейчас разрабатываются и действуют различные программы.

Она привела в пример реакцию мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина на конструктивную критику. В частности, после озвученных замечаний муниципалитетом были приглашены специалисты для разработки плана развития города, и уже через год областной центр представил в Совете Федерации презентацию дальнейшего развития и благоустройства.

В 2018 году в Южно-Сахалинске отремонтированы 32 укрупненные дворовые территории (около 70 домов), установлено 69 площадок для игр и занятий спортом.

Отремонтировано 45 фасадов и 24 кровли жилых домов.

Отремонтировано, построено и благоустроено около 12 километров дорог.

Отремонтировано и построено 3 сквера, благоустроена общественная территория в Луговом, построен комплекс «Солнечная поляна».

Высажено более 350 тысяч цветов, более 33 тысяч кустарников, более 1000 деревьев.