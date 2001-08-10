Более 3,5 тыcячи человек хотят стать участниками образовательного модуля «Единой России» «Политический лидер»
Более 3,5 тыс. заявок поступило на участие в образовательном модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России». Только за последнюю неделю количество желающих увеличилось более чем на полторы тысячи. Таким образом, средний конкурс на одно место сейчас составляет 23 человека. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.
«На сегодняшний день мы уже получили 3,5 тыс. заявок от желающих пройти обучение в рамках первого образовательного модуля Высшей партийной школы «Политический лидер». В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято решение продлить прием заявок до 15 января 2019 года. Следующий этап отбора участников - видеорезюме - стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта», - сообщила она.
По ее словам, лидером по числу присланных анкет стала Ростовская область – там 261 кандидат заявил о своем желании принять участие в новом кадрово-образовательном проекте «Единой России». В первую десятку также вошли Москва, Калининградская область, Республика Башкортостан и Республика Мордовия, Липецкая область, Пермский край, Тамбовская область, Астраханская область, г. Санкт-Петербург.
Напомним, «Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы.
Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв Партии.
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