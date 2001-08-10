В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета

Городские общественники подвели итоги работы и наметили план на будущий год. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Заседание начали с торжественной церемонии награждения горожан - участников конкурсов, которые в 2018 году проводил общественный совет Южно-Сахалинска. Так, например, Татьяна Полищук и Наталья Русинова победили в конкурсе «Добрый город». Он был направлен на поощрение волонтерства, различных социально полезных проектов и добрых дел. А Екатерина Щепина дала лучший ответ на вопрос «Конституция для меня - это...» в рамках конкурса, посвященного главному закону России.

На заседании также обсудили вопрос строительства спортивной площадки в Ново-Александровске в районе ул. Железнодорожной. Одна из участниц общественного совета Инна Колотовкина рассказала, что территория рядом с домом № 15 ранее использовалась для игры в футбол, зимой ее обустраивали под хоккейный корт, однако сейчас все пришло в негодность. Присутствовавшие на заседании представители муниципалитета выразили готовность совместно с членами совета помочь активным жителям Ново-Александровска объединиться в ТОС. Это позволит получить финансирование либо реализовать проект по обустройству спортобъекта в рамках механизма инициативного бюджетирования, тем более что в планировочном районе он уже удачно опробован в ТОС «Успешный». Эту идею поддержала и директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина. Она рассказала, что поблизости уже существует два спортобъекта, строительство очередного в ближайшее время в рамках муниципальных программ не планировалось. А вот посредством ТОС данную инициативу можно реализовать уже в обозримом будущем.

Кстати, в 2018 году общественный совет активно занимался изучением деятельности ТОС, были проведены опросы, круглые столы и встречи, что позволило проанализировать опыт территориальных общественных самоуправлений в областном центре и решить многие вопросы жителей. Большую работу провели и в рамках поддержки некоммерческих организаций. Так, например, прошли консультации о том, как зарегистрировать некоммерческую организацию, правильно подать заявку на получение гранта, и о многом другом.

Также в рамках общественного контроля совместно с сотрудниками силовых структур и надзорных ведомств были проведены рейды по пожарной безопасности торговых центров. В ходе этой работы выявлен, а впоследствии и устранен ряд нарушений. Члены общественного совета вели мониторинг на выборах президента РФ, были в составе общественных наблюдателей, проводили статистические опросы по состоянию уровня коррупции на территории Южно-Сахалинска, устраивали публичные слушания по «зеленому поясу» и множество других общественно важных мероприятий.

В 2019 году общественники планируют не сбавлять темпы работы, взаимодействуя с активными горожанами и представителями власти, что позволит оперативно решать вопросы, волнующие южносахалинцев. В частности, один из актуальных моментов для контроля общественности - новая схема по вывозу твердых коммунальных отходов, которая начнет действовать с 1 января 2019 года. В ближайших перспективах актива совета формирование предложений общественности для регионального закона по защите животных.