«Единая Россия» проконтролирует строительство новой школы в Шахтерске

Ситуация с остановкой учебного процесса в школе № 1 в п. Шахтерск требует самого пристального внимания и решения, отметил член фракции «Единая Россия» Сахалинской областной Думы Александр Болотников.

Он оперативно побывал в поселке, где встретился с инициативной группой шахтерцев, озабоченных вопросом дальнейшего обучения детей. Здание школы недавно было признано аварийным, в связи с чем была запрещена его дальнейшая эксплуатация, а детей и педагогов досрочно отправили на каникулы.

- Здание школы старое, ему больше 70 лет. Несмотря на то, что в сентябре оно благополучно прошло приемку на готовность к учебному году, экспертиза, проведенная в октябре, выявила нарушения фундамента, - отметил в комментарии парламентарий. – Сейчас создан оперативный штаб, ситуация анализируется. Проблемой непосредственно на месте происшествия занимается министр образования области Наталья Мурашова. Обязательно будет дана оценка действиям и ответственности должностных лиц, допустивших такую ситуацию. Что касается учебного процесса, он не должен быть прерван ни в коем случае. Но рисковать здоровьем детей мы не имеем права. И мы возьмем на контроль строительство новой школы в Шахтерске.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко дал ряд поручений по ситуации. В первой декаде января 2019 года будет проведена повторная экспертиза, на основании которой будут сделаны выводы о дальнейшей судьбе здания. В случае, если здание будет признано опасным, школу № 1 закроют, а дети продолжат учебу в школе № 2. Правительством Сахалинской области уже принято решение о строительстве нового корпуса школы на 400 мест, начать которое планируется летом следующего года.