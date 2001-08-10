Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2018
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Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома
14:22, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

«Единая Россия» проконтролирует строительство новой школы в Шахтерске

Ситуация с остановкой учебного процесса в школе № 1 в п. Шахтерск требует самого пристального внимания и решения, отметил член фракции «Единая Россия» Сахалинской областной Думы Александр Болотников.

Он оперативно  побывал в поселке, где встретился с инициативной группой шахтерцев, озабоченных вопросом дальнейшего обучения детей. Здание школы недавно было признано аварийным, в связи с чем была запрещена  его дальнейшая эксплуатация, а детей и педагогов досрочно отправили на каникулы.

- Здание школы старое, ему больше 70 лет. Несмотря на то, что в сентябре оно благополучно прошло приемку на готовность к учебному году, экспертиза, проведенная в октябре,  выявила нарушения фундамента, - отметил в комментарии парламентарий. – Сейчас создан оперативный штаб, ситуация анализируется. Проблемой непосредственно на месте происшествия занимается министр образования области Наталья Мурашова. Обязательно будет дана оценка действиям и ответственности должностных лиц, допустивших такую ситуацию. Что касается учебного процесса, он  не должен быть прерван ни в коем случае. Но рисковать здоровьем детей мы не имеем права. И мы возьмем на контроль строительство новой школы в Шахтерске.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко дал ряд поручений по ситуации. В первой декаде января 2019 года будет проведена повторная экспертиза, на основании которой будут сделаны выводы о дальнейшей судьбе  здания. В случае, если здание будет признано опасным, школу № 1 закроют, а  дети продолжат учебу в школе № 2. Правительством Сахалинской  области уже принято решение о строительстве нового корпуса школы на 400 мест, начать которое планируется   летом следующего года.

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