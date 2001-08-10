В Сахалинской области оценят эффективность реабилитации зависимых от психоактивных веществ

Такое решение было принято на заседании региональной антинаркотической комиссии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства сахалинской области.

Мероприятие посвятили итогам реализации на островах государственной политики по борьбе с незаконным оборотом психоактивных веществ, которая предусматривает, как выявление и пресечение преступности соответствующей направленности, реабилитацию лиц, зависимых от наркотиков веществ, так и пропаганду здорового образа жизни. О работе по этим направлениям отчитались представители федеральных и региональных ведомств.

За 11 месяцев 2018 года правоохранительные органы выявили 801 наркопреступление. Это на 22,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти на треть снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Пресечены пять каналов поставки психоактивных веществ - из Бурятии, Ростова-на-Дону, Владивостока, Санкт-Петербурга, Московской области. Островные полицейские считают, что оперативная обстановка, как один из главных элементов наркоситуации, является стабильной и контролируемой.

Большая роль в профилактике распространения наркомании отводится добровольческому движению. С этой целью областного министерства образования изучили положительный опыт, накопленный в Амурской, Челябинской, Московской, Воронежской, Иркутской областях. Его будут использовать участники регионального клуба школьных волонтеров «Остров добра». Сегодня в него входят 15 образовательных учреждений.

С начала года реабилитацию в негосударственных организациях «Жизнь» и «Трезвый Сахалин» прошли 78 человек. Летом 2018 года заработало реабилитационное отделение в структуре «Сахалинского областного наркологического диспансера», рассчитанное на 20 коек. Оно находится в поселке Вахрушев Поронайского района. В отделении уже прошли полную программу реабилитации пять пациентов. Теперь двум министерствам – социальной защиты и здравоохранения – предстоит оценить, насколько эффективной оказалась работа по возвращению бывших наркоманов к нормальной жизни.

Огромное внимание уделяется вовлечению сахалинцев и курильчан в спортивные мероприятия, популяризации здорового образа жизни. Среди мероприятий 2018 года - легкоатлетическая эстафета «Бег против наркотиков», культурно-просветительская акция «День здоровья», лекции и конкурсы на тему пагубного влияния алкоголя и табакокурения, демонстрация просветительских фильмов, профилактические беседы и многие другие события с большим количеством участников.

Региональная антинаркотическая комиссия приняла план работы на 2019 год.