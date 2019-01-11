Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в заседании оргкомитета I международных игр «Дети Азии», которое состоялось в Москве 10 января. Мероприятие прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

На встрече, в которой также участвовали представители федеральных ведомств, глава островного региона сообщил об уже проведенных подготовительных мероприятиях.

– Все работы идут по графику. Сейчас особое внимание уделяется завершению подготовки спортивных объектов Южно-Сахалинска, организации перевозки, размещения и питания участников игр, – отметил Валерий Лимаренко.

Представители общероссийских спортивных федераций высоко оценили готовность южно-сахалинских площадок как по общему оснащению, так и по спортивному оборудованию. Это спортивно-туристический кластер «Горный Воздух», где будут проходить соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту, гора «Парковая» (сноуборд), ледовый дворец «Кристалл» (фигурное катание, шорт-трек), лыжно-биатлонный комплекс (лыжные гонки и биатлон), Школа зимних видов спорта (прыжки на лыжах с трамплина) и ледовый дворец «Арена сити» (хоккей).

Одним из приоритетных направлений глава островного региона назвал обеспечение безопасности на всех объектах игр. Для этого определено необходимое количество сотрудников органов правопорядка, которые будут задействованы в мероприятиях, и приобретены системы контроля доступа на объекты.

На сегодня заявки об участии в соревнованиях поступили от 28 команд из 20 государств, по количеству спортсменов в видах спорта лидируют хоккей, лыжные гонки, шорт-трек и сноуборд. Основными объектами размещения гостей на время соревнований станут учебно-тренировочный центр «Восток», гибрид-отель «Юность», санаторий «Синегорские минеральные воды» и общежитие Базового медицинского колледжа. Между объектами размещения, питания, тренировок и соревнований их будут перевозить на специальных шаттлах.

Церемонии открытия и закрытия игр «Дети Азии» пройдут на южно-сахалинском стадионе «Спартак», в театрализованной части представлений будут задействованы более тысячи человек из художественных коллективов Сахалинской области и других регионов России.

– До старта игр осталось всего 30 дней, поэтому подготовка к ним идет полным ходом. Уверен, что вместе с федеральными органами власти и территориальными управлениями мы сможем провести эти соревнования на самом высоком уровне и докажем, что Сахалинская область способна принимать подобные события. Это серьезно повысит престиж региона и его туристическую привлекательность. Но для нас гораздо важнее, что обновленная инфраструктура – спортобъекты, транспорт, медицинское оборудование – будет долгие годы служить жителям островов, – подытожил Валерий Лимаренко.

По итогам заседания решено, что Минздрав РФ направит в Южно-Сахалинск на время проведения игр дополнительные ресурсы для качественного оказания медицинской помощи. Минспорт для проверки готовности объектов направит в Сахалинскую область специалистов, занимавшихся организацией и подготовкой зимних Олимпийских игр в Сочи. Проверочные мероприятия по обеспечению безопасности проведут правоохранительные органы, а Минкомсвязи в дни соревнований запустит «ежедневные дневники» игр на телеканале «Матч ТВ».

I зимние Международные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. В них примут участие более 1300 спортсменов из 20 стран, а также 600 судей и около 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

Эстафета Огня спортивных игр стартовала 7 января с Южно-Курильского городского округа. Факелоносцы пронесли символ состязаний по островам Кунашир и Шикотан. 12 января спортсмены доберутся до северокурильского острова Парамушир, а 18 эстафета начнет свое шествие по Сахалину, начиная с Охи. Финишную прямую Огонь игр пересечет 8 февраля в Южно-Сахалинске.