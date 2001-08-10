Конкурс на участие в образовательном модуле «Единой России» «Политический лидер» составил 43 человека на место

«Прием заявок на участие в образовательном модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России» завершен. К настоящему моменту поступило и уже обработано модераторами более 8,5 тыс. анкет, из них было одобрено 6,5 тыс. Таким образом, конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человек на место», – сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина, подводя итоги заявочной кампании, завершившейся 15 января. До 22 января пройдет следующий отборочный этап – запись трех видеорезюме и с 22 января по 1 февраля участники должны будут пройти отборочные тесты.

Баталина рассказала, что лидерами по количеству присланных заявок стали Краснодарский край, Ростовская область, г. Москва, Калининградская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Московская область, Пермский край, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан.

Также она обратила внимание на то, что некоторые кандидаты не смогли выполнить все условия участия в проекте. «К сожалению, некоторые заявки были оформлены неправильно, содержали неточные сведения и ряд других нарушений. В итоге модераторами было одобрено 6500 анкет», – отметила Баталина.

Первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» напомнила, что до 22 января в рамках следующего этапа отбора слушателей образовательного модуля «Политический лидер» продолжают приниматься видеорезюме. Желающие пройти обучение должны выложить их в личном кабинете. Участникам предложено раскрыть три темы и рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва Партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества. За первые дни приема видеорезюме все три необходимых материала загрузили уже более 200 участников.

- Сахалинцы проявили живой интерес к данному проекту, актуальность которого трудно переоценить, причем как партийцы, так и непартийная молодежь, - отметил заместитель Секретаря регионального отделения Партии по агитационно-пропагандистской работе, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус. – «Политический лидер» - это очень своевременный проект, хорошая возможность для его участников получить новые знания по политтехнологиям и организационной работе, практические навыки публичной политики, которые помогут им в личностном развитии и общественно-политическом продвижении.

Напомним, «Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв Партии. Подробности об участии в проекте можно узнать на здесь.