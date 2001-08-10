В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения

Исполняющими обязанности заместителей председателя регионального правительства назначены Сергей Наумов и Сергей Олонцев. Кроме того, недавно образованное министерство цифрового развития и связи Сахалинской области возглавил Дмитрий Мажарин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Сергей Наумов будет курировать в правительстве блок вопросов социальной и молодежной политики, а также образования; Сергей Олонцев - сферу строительства и транспорта.

Сергей Наумов родился в городе Выкса Горьковской области в 1959 году. Окончил Горьковский государственный педагогический институт по специальности учитель истории. Имеет диплом кадровой Академии Госслужбы при Президенте РФ (Управление экономикой). Сергей Васильевич также с отличием окончил Нижегородскую духовную семинарию, стал кандидатом философских и доктором педагогических наук. Является автором монографий по религиозному образованию и философии.

Перед назначением на должность в правительстве Сахалинской области работал главным экспертом управления обучения персонала и развития корпоративной культуры госкорпорации «Росатом». Ранее 15 лет трудился в министерстве образования Нижегородской области, 10 из которых в должности министра.

В это время Сергей Наумов отвечал за реализацию программы поддержки молодых специалистов для социальной сферы региона. Как результат, за 10 лет более 6 тысяч молодых специалистов были обеспечены жильем. Полностью ликвидирован дефицит в кадрах в сферах образования, культуры, социальной политики, медицины и спорта.

Назначенный на должность исполняющего обязанности заместителя председателя островного правительства Сергей Олонцев родился в городе Дзержинск Горьковской области в 1962 году.

В последнее время работал в должности старшего вице-президента по Белорусской АЭС АО Инжиниринговая компания «АСЭ» в Нижнем Новгороде. До этого занимал разные руководящие должности в компаниях энергетической сферы, а также в ряде коммерческих организаций и муниципальных предприятий.

Образование: Горьковский политехнический институт имени Жданова, инженер-механик по специальности «Машины и аппараты химических производств».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также отраслевыми наградами и знаками отличия.

Дмитрий Мажарин, назначенный на должность министра цифрового развития и связи региона, - уроженец Александровска-Сахалинского, ему 42 года. Он окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления по направлению «Информационные системы в экономике». До назначения на должность министра занимался предпринимательской деятельностью в Санкт-Петербурге. Проходил стажировки в Финляндии и Японии. Имеет опыт работы в службе государственного надзора за связью в Российской Федерации.

Осуществлял внедрение IT-проектов, связанных с разработкой искусственных нейронных сетей по распознаванию лиц, автомобилей. Участвовал в научно-исследовательских проектах в области медицины и биотехнологий, а также осуществлял внедрение информационных систем в государственных органах и коммерческих предприятиях.

Кроме того, накануне от занимаемой должности освобожден руководитель представительства губернатора и правительства Сахалинской области в Москве Олег Кочнов. Исполнение обязанностей возложено на заместителя руководителя представительства Наталью Лукину.