Валерий Лимаренко обсудил с сахалинской полицией обеспечение безопасности на играх «Дети Азии»
Временно исполняющий обязанности Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в региональной коллегии Управления МВД России, посвященной итогам работы ведомства в 2018 году. По его словам, обеспечение правопорядка и общественной безопасности – общая задача исполнительной власти и правоохранителей. Об этом ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.
Глава региона подчеркнул значимость работы сахалинской полиции в решении задач по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности. За последний год в области почти на 12,7 процентов снизилось число зарегистрированных преступлений. На высоком уровне также обеспечивается правопорядок во время проведения массовых мероприятий.
– Совсем скоро на Сахалине пройдет крупное международное мероприятие – первые зимние игры «Дети Азии», которые мы должны провести на высшем уровне. И одна из важнейших составляющих этой задачи – обеспечить безопасность всех участников и гостей соревнований. Поэтому призываю оргкомитет областного правительства к тесной работе с сотрудниками органов внутренних дел, – сказал Валерий Лимаренко.
Также на коллегии обсудили вопросы дальнейшего оснащения сахалинских дорог камерами фото- и видеофиксации, приобретения современного оборудования.
В 2019 году из областного бюджета на эти цели выделят более двухсот миллионов рублей. Средства позволят закупить 29 автомобилей для патрульно-постовой службы, дежурных частей, участковых уполномоченных полиции. На объектах ГИБДД появятся 18 новейших систем видеонаблюдения. Органы и подразделения внутренних дел Сахалинской области получат 400 комплектов компьютерной и электронной оргтехники.
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