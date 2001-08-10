«Единая Россия» запускает всероссийский контроль за реализацией нацпроектов
«Единая Россия» запускает всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов. К нему будет подключен депутатский корпус Партии в регионах и муниципалитетах. Об этом в рамках заседания Президиума Генерального совета «Единой России» заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном отделении партии.
«Это позволит отслеживать, как на местах выполняются национальные проекты – строятся, реконструируются объекты, проводятся запланированные мероприятия», - сказал Турчак.
По его словам, решение о широком контроле принято в соответствии с поручением, которое дал на XVIII Съезде «Единой России» Председатель Партии Дмитрий Медведев.
«Результаты нацпроектов должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле. Именно такую задачу ставит и Президент страны Владимир Путин», - подчеркнул Турчак.
Как отметил секретарь Генсовета Партии, за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках реализации национальных проектов, будут закреплены конкретные депутаты. Их задача будет заключаться не только в том, чтобы контролировать ход работ, «но и вовлекать граждан в эту работу, обсуждать с ними все возникающие вопросы».
Помимо этого, на федеральном уровне будут созданы Группы контроля, которые будут состоять из депутатов Госдумы и сенаторов. «Они, регулярно выезжая в территории, смогут совместно с региональными, местными депутатами давать объективную оценку тому, что реально происходит на местах и как в рамках национальных проектов решаются проблемы людей», - отметил Турчак, добавив, что в эту работу также предлагается вовлечь все партийные проекты и всю сеть общественных региональных приемных Партии.
Итоги будут регулярно докладываться Председателю Партии, заключил секретарь Генерального совета «Единой России».
- Сегодня национальные проекты стали ключевым инструментом по обеспечению прорыва нашей страны по всем направлениям развития, исполнению социальных обязательств перед населением. В связи с этим партийный контроль мониторинга за качеством реализации проектов имеет большое значение, - отметил секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - Участие депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней, партийных активистов на местах в контроле реализации нацпроектов позволит более качественно отслеживать расходование бюджетных средств и видеть реальные результаты.
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