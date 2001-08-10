Госдума приняла во втором чтении проект закона о механизме защиты соцвыплат при исполнительном производстве
Государственная Дума на пленарном заседании единогласно приняла во втором чтении приоритетный для фракции «Единой России» законопроект о совершенствовании механизма защиты социальных выплат гражданам при осуществлении исполнительного производства.
Инициатива была внесена группой депутатов от «Единой России» – Андреем Исаевым, Сергеем Неверовым и Владимиром Васильевым в период исполнения им полномочий депутата Госдумы и руководителя фракции, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и т.п. Принимаемыми поправками четко прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий, отметил он.
«Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь, Центрального Банка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно», - резюмировал Володин.
Ранее первый замруководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев напомнил, что платежи, которые не подлежат списанию, списывались, поскольку не были отделены на банковских счетах. В этой связи парламентариями было предложено такие средства зачислять на другого рода счета, что вызвало критику со стороны банковского сообщества.
В число тех средств, которые не могут быть списаны, «Единая Россия» предложила также добавить деньги, которые получают лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. «Дальше будем следить за правоприменительной практикой», – пояснил Исаев.
Он также отметил - в «Единой России» рассчитывают, что законопроект удастся принять до конца недели в третьем, окончательном чтении.
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