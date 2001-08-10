«Единая Россия» будет настаивать на сохранении финансирования благоустройства дворов в 2020-2021 годах

В «Единой России» будут настаивать на сохранении финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Об этом заявил координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, комментируя слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева о том, что вопрос о распределении денежных средств регионам на благоустройство является дискуссионным и будет обсуждаться в текущем году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

«Люди по всей России активно участвовали в открытом голосовании, выбирая дворы, которые необходимо благоустроить, возлагали большие надежды на продолжение данной программы, поскольку осталось еще много неохваченных объектов. Ни в коем случае нельзя обмануть их ожидания. «Единая Россия» приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить объемы федерального финансирования при благоустройстве дворовых территорий на 2020-2021 годы», – подчеркнул Качкаев.

Качкаев напомнил, что в прошлом году Партии уже удалось отстоять действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов, в которых проживает более одной тысячи человек. «Единая Россия» выступила категорически против предложения исключить из правил предоставления субсидий населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города. И возложить финансирование благоустройства дворов на муниципалитеты и внебюджетные источники. И нашу позицию поддержал Председатель «Единой России», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев», – добавил координатор партпроекта.

Также он отметил, что объем финансирования из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году был увеличен почти в два раза и составил 41,2 млрд рублей.

«Комфортная городская среда» – одна из самых масштабных действующих государственных программ, в рамках которой реализуется огромный спектр социально значимых направлений. Приоритетным является благоустройство общественных пространств, дворов в небольших населенных пунктах и городах. И Партия неоднократно заявляла о важности ее продолжения», – заключил Качкаев.

- Проект «Городская среда» в Сахалинской области не просто набрал хорошие обороты, но стал флагманским в общем объеме проектной деятельности, - убежден региональный координатор проекта «Городская среда», председатель областной Думы Андрей Хапочкин. – Позитивные сдвиги в облике городов и сел люди видят и оценивают сами. Более того, мы нацеливаем их на то, чтобы как можно больше жителей включалось в обсуждение планов будущего обновления дворов на стадии разработки проектной документации. Только в 2018 году мы провели более таких 70 встреч с населением, на которых совместно дорабатывали проекты благоустройства, вносили изменения по наказам людей. Им жить в этих дворах, им решать, что важнее сделать в первую очередь – парковки, детские площадки или клумбы. В проекте «Городская среда» приняли участие 16 муниципальных образований Сахалинской области, были благоустроены 122 двора и 19 общественных пространств. Считаю, что мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом. Обязательно необходимо предусмотреть в федеральном бюджете средства на благоустройство дворов в 2020-2021 годах по программе «Комфортная городская среда».