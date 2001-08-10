Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона

В ходе встречи главы Сахалинской области Валерия Лимаренко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в Санкт-Петербурге стороны рассмотрели ход реализации действующего Соглашения о сотрудничестве. Алексей Миллер и Валерий Лимаренко договорились, что в 2019 году «Газпром» актуализирует генеральную схему газоснабжения и газификации региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Взаимодействие правительства Сахалинской области и компании «Газпром» имеет стратегический характер.

В период с 2008 по 2018 годы крупнейшая энергетическая компания страны направила на газификацию Сахалинской области 5,9 миллиарда рублей. Было построено девять межпоселковых газопроводов. Уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил 37,2 процента. В прошлом году завершилось строительство газопровода к пригородам Южно-Сахалинска — селам Березняки и Старорусское. В областном центре была подключена газовая котельная.

В 2019 году компания планирует выполнить строительно-монтажные работы по газопроводу-отводу и газораспределительной станции (ГРС) «Тымовское», четырем газопроводам к населенным пунктам Тымовского района: поселку Тымовское, селам Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь и Ясное. Это позволит газифицировать более 3,2 тысяч домовладений и квартир, 82 объекта промышленности и малой энергетики. Предполагается также построить газопровод для газификации резидентов территории опережающего развития «Горный воздух».

Ведется подготовка к началу сооружения газопровода-отвода и ГРС «Долинск», шести газопроводов в городском округе «Город Южно-Сахалинск», Долинском и Макаровском районах. В стадии проектирования находятся четыре газопровода-отвода, ГРС «Корсаков», «Леонидово», «Макаров», «Южная» и 16 газопроводов.

На встрече также обсуждались перспективы расширения газомоторного рынка в Сахалинской области. В настоящее время в Южно-Сахалинске действует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома», ведется строительство второй станции в областном центре.

За счет средств областного бюджета проводится закупка газобаллонной автобусной и коммунальной техники. На конец 2018 года число машин составило 61 и 18 единиц соответственно. Продолжается переоборудование на газ существующего автотранспорта, а также приобретаются новые машины для сельскохозяйственных предприятий региона, которые будут работать на «голубом» топливе. Сегодня этот вид топлива используют более 500 автомобилей. Жителям Сахалинской области возмещается 70 процентов всех расходов на эти цели, для льготных категорий – 100 процентов.