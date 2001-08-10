В Южно-Сахалинске проходит первая градостроительная конференция
Обсудить наработки ведущих экспертов из Москвы, Ростова-на-Дону и городов Дальнего Востока собрались представители южно-сахалинских строительных компаний, архитектурного сообщества и городской общественности, которые всегда принимают активное участие в вопросах развития областного центра, сообщили в мэрии.
Открывая конференцию, мэр Сергей Надсадин поблагодарил правительство Сахалинской области за поддержку новаций, которые город Южно-Сахалинск реализует на своей территории. Форум как раз и нацелен на сбор лучших практик страны, которые будут полезны для развития областного центра.
- Эта конференция станет отправной точкой для новых перспективных проектов. Мы заложим хороший фундамент на продолжение обновления нашего города, создание комфортных и удобных условий для южносахалинцев и гостей островной столицы, - сказал Сергей Надсадин.
Мэр также выразил признательность сахалинским строителям и архитекторам за отклик, пожелал участникам и выступающим продуктивной работы, интересных предложений и идей.
Модератор конференции, заместитель генерального директора ООО «ИТП «Урбаника» (г. Санкт-Петербург) Антон Щукин, отметил сильный состав экспертов с широкой специализацией, что делает форум максимально информативным и интересным. В программе мастер-классы по строительству социальной инфраструктуры, реновации территорий, что сейчас очень актуально для Южно-Сахалинска. Отдельный блок посвящен «цифровому городу». По мнению Антона Щукина, сегодня это не просто модная тема, а необходимость: цифровизация городского хозяйства, инженерных сетей, транспортных потоков нужна для обеспечения более комфортной жизни горожан.
– Глава региона Валерий Лимаренко сегодня нацеливает областное правительство на решение важнейшей задачи по улучшению архитектурного облика населенных пунктов Сахалина и Курильских островов. Чтобы реализовать ее в полной мере, необходимо комплексно развивать территории городов и поселков. Для Южно-Сахалинска остро стоят вопросы повышения эффективности работы транспортной инфраструктуры. Нужно разгружать центральные улицы за счет строительства и продления второстепенных дорог, строить новые автомобильные развязки через железнодорожные переезды. Важно сделать так, чтобы архитектурный облик Южно-Сахалинска стал узнаваем не только в других регионах России, но и за рубежом, – сказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.
По его словам, в региональном бюджете предусмотрена субсидия муниципальным образованиям на развитие системы градостроительной деятельности. Ее размер в текущем году составляет почти 485 миллионов рублей, в 2020-м – 625 миллионов. Эти средства позволят оперативно вносить изменения в законодательство, в градостроительную документацию и программы развития территорий муниципальных образований.
Конференция продлится 2 дня - 29 и 30 января. Принять в ней участие приглашают представителей южно-сахалинских организаций, которым интересны и полезны данные темы. Ознакомиться с программой и участниками можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/12773). Предварительной регистрации не требуется.
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