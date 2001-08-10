В Сахалинской области запускают масштабное строительство социальных объектов

На строительство социальных объектов власти региона направят больше 100 миллиардов рублей. Средства заложены в областную адресную инвестиционную программу, сообщил на конференции со строительными организациями Дальнего Востока Сергей Олонцев, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в аппартате губернатора и правительства Сахалинской области.

Он подчеркнул, что адресная инвестиционная программа должна быть направлена на создание условий для комфортного проживания людей на островах.

— Эту задачу островному правительству поставил глава региона Валерий Лимаренко, и для ее выполнения в бюджете зарезервированы значительные средства. Они должны быть использованы максимально эффективно. Чтобы выполнить такой большой объем работ с должным качеством, нужны надежные партнеры со стороны строительных организаций. Прежде всего, руководство региона заинтересовано в тех компаниях, которые платят достойную заработную плату своим сотрудникам и в которых рабочие места занимают жители Сахалинской области, — обратился Сергей Олонцев к участникам конференции.

За три года на островах планируют построить 11 школ и 7 детских садов и 12 объектов здравоохранения. Например, в Южно-Сахалинске должны появиться новые здания детской областной больницы, лечебно-диагностического корпуса консультативно-диагностического центра и станции скорой помощи. Центральная районная больница Корсакова получит современное инфекционное отделение на 30 коек. Также в городе откроют пансионат для ветеранов, а в Шахтерске – дом-интернат для престарелых и инвалидов, в Аниве – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в областном центре – детскую школу искусств.

На жилье для сахалинцев и курильчан в программе предусмотрено более 10 миллиардов рублей. В соответствии с майскими Указами Президента РФ Владимира Путина темпы жилищного строительства на островах будут увеличены более чем в два раза. Через пять лет ежегодные объемы вводимого жилья в регионе должны превысить отметку в 500 тысяч квадратных метров.

Предстоит провести большой комплекс работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В транспортной отрасли планируется выполнить реконструкцию аэродрома в Охе, пассажирского перрона в аэропорту Южно-Сахалинска и продолжить асфальтирование автодороги Южно-Сахалинск – Оха.

Представители строительных организаций на конференции озвучили свои инициативы по улучшению взаимодействия с органами власти и модернизации отрасли. Они касались совершенствования системы закупочных процедур, расширения практики использования типовых проектов, создания в области единой службы контроля. Для решения кадрового вопроса предложено расширить учебно-производственную базу сахалинских техникумов и колледжей, эффективно использовать оборудование, которое осталось в регионе после проведения всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы». Данные предложения строительного сообщества будут учтены областным правительством в дальнейшей работе.